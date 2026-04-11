Arkipiù verso l’acquisizione dell’Imperia Calcio: trattative in corso

C’è aria di rinnovamento per i nerazzurri. Arkipiù è verso l’acquisizione dell’Imperia Calcio. La società immobiliare specializzata nello sviluppo integrato di progetti operante sia in Italia che all'estero, annuncia ufficialmente l’avvio di una trattativa finalizzata all’acquisizione della prestigiosa e storica realtà militante nel campionato di serie D.

Nel quadro dell’operazione attualmente in avanzata fase di definizione, è previsto che l’amministratore Giuseppe D’Onofrio, imprenditore partenopeo con una grande passione per il calcio, assuma la carica di presidente del club, con il preciso obiettivo di inaugurare una nuova stagione di sviluppo, consolidamento e rilancio per i colori neroazzurri. Il progetto punta a un rinnovamento solido e sostenibile che, attraverso un’ottimizzazione dell’organizzazione societaria e sportiva, integri stabilmente il club nel tessuto strategico del territorio.

Arkipiù intende promuovere con forza la valorizzazione delle infrastrutture, contribuendo attivamente ai processi di riqualificazione urbana e sociale a beneficio dell'intera comunità imperiese. In questa prospettiva, l’Imperia Calcio si pone come un motore trainante, rendendo lo sport un elemento chiave per la crescita e lo sviluppo della riviera. Un pilastro fondamentale del nuovo corso sarà rappresentato dal potenziamento del settore giovanile, ritenuto da Giuseppe D’Onofrio un investimento vitale per il futuro della città attraverso la creazione di un sistema formativo d'eccellenza dedicato ai talenti del territorio.

Pur proponendo un forte rinnovamento, Arkipiù dichiara la ferma volontà di rispettare profondamente la storia e l’identità neroazzurra, puntando su una programmazione chiara, realistica e improntata alla massima trasparenza nel dialogo con la tifoseria. D’Onofrio ha avuto anche modo di incontrare, nelle settimane scorse, presso Palazzo Civico, il sindaco di Imperia Claudio Scajola, un primo incontro costruttivo volto ad entrare in sintonia con le esigenze della comunità imperiese e a valorizzare la storica società calcistica cittadina. La trattativa, se condotta a buon fine, permetterebbe all’Imperia Calcio di portare a termine senza scossoni l’attuale stagione sportiva, mantenere la struttura dirigenziale e l’intero staff tecnico. Ulteriori aggiornamenti sull'evoluzione dei colloqui intercorsi tra le parti saranno resi noti nei prossimi giorni.