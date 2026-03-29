Calcio, Ospedaletti spreca e il Cengio passa di misura: orange sconfitti 1-0 prima della sosta di Pasqua

L’Ospedaletti cade di misura sul campo del Cengio nell’ultimo turno prima della sosta di Pasqua e in vista della volata finale del Girone A di Prima Categoria.

Subito pericoloso l’Ospedaletti con Russo che va al tiro da fuori sugli sviluppi di un calcio di punizione di Rotolo, para Rizzo. Dopo una prima frazione a tinte orange, al 40’ il Cengio va in vantaggio al termine di un’azione rocambolesca: tiro di Volga, Bazzoli para e, sulla respinta, irrompe Zizzini che scarta un difensore e insacca. L’Ospedaletti reagisce e va vicino al pari con la punizione di Rotolo che esce a fil di palo. Si chiude così sull’1-0 un primo tempo che ha visto l’Ospedaletti dominare il gioco e un Cengio abile a sfruttare l’unica indecisione della retroguardia orange.

Gli ospiti partono bene anche nella ripresa: dopo 11 minuti di gioco Molinari impegna Rizzo, mentre Mohamed El Kamli calcia alto dall’interno dell’area piccola. Dopo un assedio orange, su rinvio di Rizzo Zizzini ha la chance per il raddoppio, ma Bazzoli si fa trovare pronto. Non succede più nulla fino al triplice fischio che sancisce la vittoria del Cengio in una gara per gran parte controllata da un Ospedaletti bravo a tenere il pallino del gioco senza però trovare la via del gol.

Cengio - Ospedaletti 1-0

Marcatori: 40’ Zizzini

LE FORMAZIONI

Ospedaletti: 1 Bazzoli, 2 Bacciarelli, 3 Saih, 4 Rotolo, 20 Sartori, 6 Russo, 7 El Kamli I. (71’ 14 Santarsiero), 8 Molinari, 9 El Kamli M., 10 Zito, 11 Turrini (63’ 15 Barbagallo)

A disposizione: 12 Gallo, 13 Di Luca, 16 Lanteri, 17 Zandonà

Allenatore: Fabio Luccisano

Cengio: 1 Rizzo, 2 Gallesio, 3 Croce F., 4 Croce S., 5 Rizzo, 6 Meta, 7 Seccafen, 8 Sylla, 9 Zizzini, 10 Siri (70’ 20 Canaparo), 11 Volga (58’ 14 Venturino)

A disposizione: 12 Barbiero, 13 Noro, 15 Negro, 16 Pesce, 17 Reale, 18 Freccero, 19 Dicianni

Allenatore: Loris Chiarlone

Arbitro: Simone Dinapoli (Savona)

Ammoniti: Turrini, El Kamli M., Meta, Croce S., Volga