Albese campione: la Supercoppa Italiana di pallapugno si decide a Imperia con un 9-6 spettacolare su Cortemilia

Si è conclusa con il successo dell'Albese la Supercoppa Italiana di pallapugno andata in scena nel pomeriggio odierno allo sferisterio Edmondo De Amicis di Imperia. Alessio Ferro e compagni si sono imposti con il punteggio di 9 a 6 su Cortemilia, capitanata da Marco Battaglino.

A premiare la squadra vincente il vicepresidente della Federazione Italiana Pallapugno e assessore della Regione Liguria Marco Scajola che ha seguito la gara insieme a diversi amministratori locali liguri e piemontesi e all'assistente arbitro internazionale di calcio Stefano Alassio.

Prima del fischio d’inizio della partita è stato osservato un minuto di silenzio in memoria dell’ex consigliere federale Domenico Adriano.

Tra il primo e il secondo tempo, inoltre, il CONI di Imperia ha consegnato un riconoscimento ai Pulcini, Esordienti e Allievi della San Leonardo, protagonisti nella scorsa stagione della vittoria del Campionato Italiano e della Coppa Italia.

“Un bellissimo preludio alla nuova stagione ormai alle porte – spiegano il presidente Enrico Costa e il vicepresidente Marco Scajola –. Le due squadre in campo hanno saputo regalare a una buona cornice di pubblico una gara spettacolare, giocata colpo su colpo. È stato bello vedere sugli spalti tanti appassionati e soprattutto molti giovani, che sono il presente ma soprattutto il futuro del nostro sport. Un sentito ringraziamento da parte della Federazione va alla San Leonardo di Imperia, che ha ospitato questa finale, e a tutte le società che quotidianamente si impegnano per portare avanti questa disciplina. Complimenti all'Albese per la vittoria della Supercoppa e un grande augurio a tutte le squadre partecipanti ai nostri campionati 2026”.

Soddisfazione è stata espressa anche dal presidente ligure della Fipap Giacomo Raineri e dal presidente della San Leonardo Antonello Motosso.