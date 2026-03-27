Sanremo Like Swim protagonista alle Finali Regionali: Grella domina e la squadra chiude quarta su 22 club (Foto)

Sanremo Like Swim chiude in grande stile la stagione agonistica invernale, brillando alle Finali Regionali Liguri Esordienti A disputate nel fine settimana del 21 e 22 marzo alla piscina Sciorba di Genova. La società si è presentata con una delegazione di 15 atleti, tutti determinati a dare il massimo in una delle competizioni più importanti del calendario regionale.

Il protagonista assoluto è stato Jonathan Grella, autore di una prestazione straordinaria: quattro medaglie d’oro conquistate nei 100 stile libero, 100 delfino, 200 stile libero e 200 misti, con tre nuovi record personali. Un dominio netto che ha acceso l’entusiasmo di staff e pubblico, consacrandolo come leader della squadra.

Ottimi risultati anche per Di Giorgio Tommaso, che porta a casa un argento nei 100 dorso e un bronzo nei 200 dorso, oltre a piazzamenti di rilievo con il 9° posto nei 200 misti e il 10° nei 100 stile libero. Brilla anche Rosso Tommaso, oro nei 100 stile libero con miglioramento del personale e quarto posto nei 200 stile libero, sfiorando il podio.

Buone le prove complessive degli altri atleti: Lamura Tommaso, Laura Tommaso, Bertellini Tommaso, Giretto Giulia, Mandica Lavinia, Sonaggere Ylenia, Pullino Celeste e Torraco Carlo, che hanno contribuito con impegno e determinazione ai risultati della squadra.

Grande emozione anche dalle staffette: la 4x100 stile libero maschile conquista un prestigioso terzo posto, grazie a Di Giorgio, Rosso, Baletti e Grella. Sesto posto invece per la 4x100 misti maschile. Le ragazze, con Giretto, Maiga, Sonaggere e Pullino, chiudono al 12° posto nella 4x100 stile libero e al 14° nella 4x100 misti, dimostrando compattezza e spirito di squadra.

Al termine della manifestazione, Sanremo Like Swim si piazza al quarto posto nel medagliere regionale su 22 squadre, un risultato che certifica la qualità del lavoro svolto durante tutta la stagione.

Il direttivo della società ha espresso grande soddisfazione, sottolineando come “questo traguardo sia il frutto dell’impegno quotidiano di atleti e tecnici”. Fondamentale il contributo dello staff tecnico, con Cristina Avallone e Stefano Martini, capaci di guidare con competenza e passione la crescita del gruppo.

Con queste Finali Regionali si chiude ufficialmente la stagione invernale, ma lo sguardo è già rivolto al futuro: Sanremo Like Swim ripartirà con la consapevolezza di avere un gruppo solido e ancora ricco di potenziale.