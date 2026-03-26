Sanremo Rugby, weekend di impegni per maschili e femminili: buone prove e segnali positivi per il futuro

Fine settimana intenso per il Sanremo Rugby, impegnato con diverse formazioni maschili e femminili nei rispettivi campionati. Tra sabato e domenica, le squadre giovanili hanno affrontato sfide impegnative, mostrando segnali incoraggianti nonostante alcune sconfitte. Sabato è scesa in campo l’Under 16, in franchigia con Reds, Imperia e Savona, impegnata a Ivrea contro i padroni di casa. Una partita combattuta e ben giocata, che ha visto i ponentini cedere solo nel finale per una manciata di punti. Domenica è stata invece la volta dell’Under 18, anch’essa in collaborazione con Savona e Imperia, scesa in campo al “Pino Valle” di Imperia contro Pro Recco. I ragazzi hanno affrontato la gara con determinazione, mettendo in evidenza spirito di sacrificio e voglia di crescere.

Parallelamente, sabato le formazioni femminili Under 14, 16 e 18 hanno partecipato al raggruppamento disputato sul campo del Cuneo Pedona, offrendo una prestazione complessivamente positiva. “Ottima prestazione delle ragazze, la squadra ha reagito bene in tante azioni – commenta l’allenatore Franco Parini – dobbiamo lavorare ancora sul gioco di squadra, ma si sono visti alcuni bei placcaggi. Sono contento e fiducioso”. Soddisfazione anche per quanto mostrato dall’Under 16: “La franchigia ponentina ha disputato una partita intensa e onesta contro una squadra molto organizzata e veloce – sottolinea il tecnico Sandro Viaggi – per la soddisfazione dei tecnici, orgogliosi della prestazione nonostante la sconfitta per soli due punti”. Infine, parole di incoraggiamento anche per l’Under 18: “I ragazzi hanno giocato una partita di sacrificio, mettendo in campo cuore e dedizione – conclude Giacomo Battistotti – abbiamo ancora tanto da fare per aumentare la coesione del gruppo, ma sono tutti molto volenterosi e capaci”.

Un weekend che, al di là dei risultati, conferma la crescita del movimento e la qualità del lavoro svolto dal club matuziano.