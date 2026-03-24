Crescere con la vela: grande successo per l’Open Day dello Yacht Club Sanremo

Grande partecipazione allo Yacht Club Sanremo sabato 21 marzo per l’Open Day dedicato a bambini e bambine delle scuole elementari e medie della città, durante il quale sono stati assegnati 50 corsi di vela gratuiti della durata di sei mesi.

“L’iniziativa nasce con l’obiettivo di avvicinare i giovani Sanremesi al mondo della vela, uno sport accessibile, educativo e completo che aiuta a crescere in autonomia e responsabilità – ha commentato il Presidente Beppe Zaoli –. Da oltre settant’anni la nostra scuola promuove l’educazione al mare e lo sport velico tra i più giovani. Siamo convinti che l’entusiasmo dei bambini saprà coinvolgere anche le loro famiglie”.

Accompagnati dai genitori, i piccoli Sanremesi hanno visitato il club, incontrato gli istruttori che li accompagneranno nei corsi e scoperto da vicino le imbarcazioni della scuola vela, a partire dagli Optimist. Occhi spalancati e tanta meraviglia nel vedere i primi movimenti del timone, le vele, gli spazi di bordo: “Si va proprio in mare, in mare aperto?”, “Ma se il timone va a sinistra, la barca va a destra!?!”, “Facciamo anche la prova di scuffia?”. Tante domande che hanno dimostrato una grande curiosità e voglia di mettersi alla prova in coloro che ci si augura diventino appassionati marinai.

Il momento conviviale si è concluso con un rinfresco presso il ristorante del circolo, contribuendo a creare un clima accogliente e familiare.

A fronte delle numerose richieste pervenute, lo Yacht Club ha deciso di mettere a disposizione ulteriori posti gratuiti per i giovani che non hanno potuto partecipare all’Open Day. Per informazioni e iscrizioni è possibile contattare la segreteria: segreteria@yachtclubsanremo.it +39 0184 503760 / +39 327 1809720 (martedì - venerdì ore 9-12/14-17; sabato ore 9-12).

L’inizio dei corsi è previsto per sabato 25 e domenica 26 aprile alle ore 9.30.

Lo Yacht Club Sanremo rinnova il ringraziamento agli istituti scolastici che hanno collaborato alla diffusione dell’iniziativa: Istituto Comprensivo Sanremo Ponente, Istituto Comprensivo Sanremo Centro, Istituto Comprensivo Sanremo Centro Levante, Fondazione Almerini e Istituto Mater Misericordiae.