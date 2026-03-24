Calcio a 5 serie C, Airole FC chiude la regular season con un successo: 8-5 alla Carlin’s Boys e terzo posto blindato

Si è chiusa con una vittoria la regular season dell'Airole FC nel campionato di serie C di calcio a 5 della Liguria. Con la matematica certezza del terzo posto già acquisito le viverne si sono infatti imposte venerdì scorso a Cipressa per 8-5 sul campo della Carlin's Boys terminando così la propria stagione regolare a 30 punti in 14 giornate per un totale di 10 vittorie e 4 sconfitte, 69 reti segnate e 39 subite. In classifica i biancoverdi hanno concluso a sette lunghezze dal MACS San Lorenzo al Mare vincitore del girone, a quattro dal Caramagna secondo e con un vantaggio di sette punti sulla stessa Carlin's Boys giunta quarta.

L'ultima gara della stagione, che vedeva entrambe le squadre già sicure del proprio posizionamento finale, è servita quindi soprattutto per mantenere l'allenamento in vista dei playoff ed è stata contraddistinta da una serie continua di capovolgimenti di fronte. Partenza forte dell'Airole con la doppietta di Jamir Carhuaz Farfan seguita dalla rete locale e dal terzo gol ospite di Filippo Caramello Canzone a chiudere il primo tempo sul 3-1. Nella ripresa il ritorno veemente della Carlin's rovesciava il risultato sul 5-3 prima del definitivo filotto di reti biancoverdi con capitan Marco Foti, Joel Valenti, Yassine Lahniche e la doppietta di Caramello Canzone a decretare il risultato finale di 8-5.

Un Airole che ha quindi chiuso ancora sul podio la stagione regolare del girone A dopo il primo titolo di 'Campione del Ponente' conquistato lo scorso anno ed ora passato con pieno merito al MACS, club autore di un campionato straordinario condotto col punteggio pieno fino alla terzultima giornata e poi concluso con una sola ininfluente sconfitta nell'ultima partita. Per le viverne venerdì sarà quindi già tempo di playoff con i quarti di finale regionali in gara secca al Palasport di Imperia in casa del Caramagna giunto secondo nel girone A. Un match senza appello che coach Fiorenzo Favaloro dovrà ancora una volta preparare facendo i conti con diverse ed importanti assenze, vero e proprio leitmotiv dei playoff delle ultime stagioni.