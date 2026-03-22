Il Sanremo Baseball apre il 2026 con una vittoria: 15-10 al Cavigal Nizza nel test in notturna

È iniziato con un successo il 2026 del Sanremo Baseball, impegnato ieri sera nel primo incontro dell’anno in vista del campionato di Serie C. Sul diamante di Sanremo, tornato finalmente a illuminarsi per una partita in notturna, la formazione matuziana ha superato il Cavigal Nizza con il punteggio di 15-10.

La squadra ha mostrato solidità in tutti i reparti. La difesa ha offerto una prova pulita, mentre il monte di lancio ha ben figurato grazie al lavoro del trio Di Fabrizio, Caredda e Tarassi Gioele, capace di contenere l’attacco francese per tutta la durata del match.

La nota più brillante arriva però dal lineup, già in grande forma: le mazze sanremesi hanno prodotto 15 punti, frutto di un attacco corale in cui si sono distinti Valle, Cirone e Tarassi Tommaso.

Un test convincente che conferma il buon stato di forma della squadra in vista dell’esordio ufficiale in campionato, fissato per il 12 aprile, quando il Sanremo Baseball affronterà in casa il Fossano.