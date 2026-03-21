Milano-Sanremo, spettacolo a Imperia tra emozioni e cadute (Foto e video)

Il passaggio della Milano-Sanremo regala a Imperia uno dei momenti più attesi e suggestivi dell’anno, ma non senza tensione e colpi di scena.

In piazza Dante, tre uomini guidano la corsa: Faure e Prost provano a resistere, ma proprio Prost non regge il ritmo dei battistrada e si stacca. Il gruppo, ormai, è vicinissimo: appena 48 secondi il ritardo da colmare prima del ricongiungimento.

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Ma l’attenzione si sposta improvvisamente su quanto accade poco dopo, all’inizio di corso Garibaldi, dove una caduta di gruppo coinvolge diversi corridori, tra cui anche Tadej Pogačar e Wout van Aert. Attimi di apprensione, subito seguiti da un rapido sviluppo della situazione.

Il recupero di Pogačar è infatti fulmineo: il campione sloveno si rialza prontamente e, con determinazione, riesce a rientrare sul gruppo in tempi record, riaccendendo la sua corsa verso le fasi decisive.

Intanto, Imperia si è trasformata in un vero teatro a cielo aperto. In piazza Dante, due ali di follahanno la carovana della Classicissima, con la fontana addobbata per l’occasione a fare da scenografico punto focale. Cittadini e appassionati si sono disposti lungo tutto il percorso, tra applausi, incitamenti e sguardi rapiti al passaggio dei corridori.

(Foto Flammia)