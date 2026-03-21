Basket: il Bvc Sanremo lotta ma paga partenze shock, ko anche contro il Golfo dei Poeti nonostante la rimonta

Golfo dei Poeti Lerici - Bvc Sanremo E.On. 85-80 (31-15, 19-18, 17-22, 18-25)

Golfo dei Poeti: Di Benedetto C. 26, Di Benedetto M. 12, Nardi 4, Cozma 21, Frione 2, Vignali 18, Beghé 2, Rizzotti, Conti, Giacomazzi, Pignoli. Coach: E. Soncini.

Sanremo E.On: Paciello 12, Deda 2, Tacconi Daniele, Gagna 14, Tacconi Davide 19, Colombo 33, Bettonagli. Coach: Andrea Berardi.

Dopo la sconfitta nel recupero di venerdì sera a Recco, il Bvc Sanremo perde anche sabato pomeriggio a Lerici col Golfo dei Poeti. Il copione è sempre lo stesso, un primo periodo da incubo (-16) e i successivi tre giocati con orgoglio e qualità, fino a rientrare in gara e mantenere il risultato in dubbio fino al termine. Un vero peccato l’approccio morbido in queste due partite, nelle quali si sono fatte sentire alcune assenze.