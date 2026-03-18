Calcio. Ospedaletti, trionfo Under 15: gli orange sono campioni con tre turni d’anticipo

Grande festa in casa Ospedaletti Calcio: arriva il primo verdetto della stagione e porta la firma dell’Under 15 orange, laureatasi campione del Girone A del campionato regionale Giovanissimi con ben tre giornate di anticipo.

Decisiva la netta vittoria per 4-0 nello scontro diretto contro la Genova Calcio, che ha certificato il dominio dei ragazzi guidati da mister Marco Anzalone, protagonisti di un percorso straordinario dall’inizio alla fine della stagione.

«Il merito è tutto dei ragazzi, che hanno dominato senza mai mollare – commenta Anzalone –. Vincere non è mai facile, soprattutto contro squadre importanti come Vado, Olimpic, Genova Calcio e Praese. Questo successo nasce da un percorso iniziato tre anni fa, fatto di sacrifici, crescita e grande spirito di gruppo».

Un cammino costruito nel tempo, come sottolineato dallo stesso tecnico: «All’inizio eravamo in pochi, ci allenavamo con gruppi diversi, poi siamo cresciuti fino ad arrivare a questo traguardo. Il divertimento e la crescita sono sempre stati alla base del nostro lavoro».

Ora per l’Under 15 si aprono le porte delle finali regionali, con l’obiettivo di provare a inseguire un altro grande sogno: il titolo ligure.

Accanto alla gioia per il trionfo dei Giovanissimi, arrivano anche risultati meno positivi dalle altre formazioni del settore giovanile.

Sconfitta per la Juniores regionale, battuta 4-2 dal Campomorone Sant’Olcese nonostante le reti di Turrini e Cascone, e passo falso anche per l’Under 16, superata 3-0 dall’Imperia Calcio.

Un bilancio comunque positivo per il vivaio orange, che continua a crescere e a raccogliere risultati importanti, con la perla del titolo Under 15 a impreziosire una stagione già memorabile.