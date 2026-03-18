Calcio a 5 non vedenti. Grande avvio per la Sanremo-Liguria: 7 punti e vetta della classifica nel primo concentramento FISPIC del girone nord!

È stato un weekend ricco di emozioni, gol e grande sport quello vissuto a Campi Bisenzio, in provincia di Firenze, dove si è disputato il primo concentramento del Girone Nord del Campionato Italiano di calcio a 5 B1 organizzato dalla Federazione Italiana Sport Paralimpici per Ipovedenti e Ciechi.

Protagonista assoluta la Sanremo-Liguria Calcio Non Vedenti, capace di conquistare 7 punti in tre partite e chiudere al comando della classifica, a pari merito con il Quarto Tempo Firenze, ma con una migliore differenza reti.

Tre giorni intensi che hanno confermato il valore tecnico e umano della formazione ligure, guidata in panchina dal coach Giancarlo Di Malta, capace di esprimere un gioco efficace, spettacolare e ricco di personalità dove si sono messi in evidenza i due neoacquisti turchi Mehmet Dincer e Kahraman Kurbetoglu.

Le partite

L’esordio, venerdì 13 marzo, ha regalato subito spettacolo. Contro il Quarto Tempo Firenze è andata in scena una sfida vibrante, terminata 4-4, con continui capovolgimenti di fronte. Grande protagonista Kahraman Kurbetoglu, autore di tutte e quattro le reti liguri. Per i toscani a segno Damiano Giunta, Valerio Arancio Febbo, Jacopo Lilli e un’autorete sfortunata di Matteo Sistu.

Il giorno seguente, sabato 14 marzo, la Sanremo-Liguria ha cambiato marcia imponendosi con un netto 7-0 contro Insuperabili Torino. Una gara dominata dall’inizio alla fine, con doppietta di Mehmet Dincer e ben cinque reti ancora di uno scatenato Kurbetoglu.

Domenica 15 marzo è arrivata la conferma contro Ticinia Novara, superata per 4-1 al termine di una partita combattuta e intensa. In gol Mehmet Dincer, Kahraman Kurbetoglu (doppietta) e il capitano Fabrizio D’Alessandro, protagonista anche di un traguardo personale straordinario: con questa rete il sanremese ha raggiunto quota 365 gol in carriera.

Tutti i risultati del concentramento

Il weekend ha visto disputarsi sei gare complessive:

Quarto Tempo Firenze – Liguria Calcio NV 4-4

(Giunta, Arancio Febbo, Lilli, autogol Sistu / 4 Kurbetoglu)

Insuperabili Torino – Ticinia Novara 3-1

(Gravina, Soumahoro, Vago / Cocu rigore)

Ticinia Novara – Quarto Tempo Firenze 0-2

(autogol Cucu, Awulori rigore)

Liguria Calcio NV – Insuperabili Torino 7-0

(2 Dincer, 5 Kurbetoglu)

Ticinia Novara – Liguria Calcio NV 1-4

(Cucu / Dincer, D’Alessandro, 2 Kurbetoglu)

Insuperabili Torino – Quarto Tempo Firenze 0-6

(3 Arancio Febbo, 3 Lilli)

La classifica

Al termine della prima giornata del Girone Nord:

Liguria Calcio Non Vedenti – 7 punti Quarto Tempo Firenze – 7 punti Insuperabili Torino – 3 punti Ticinia Novara – 0 punti

Il campionato tornerà con il secondo concentramento, in programma dal 29 al 31 maggio a Sanremo, dove la squadra ligure potrà contare anche sul sostegno del proprio pubblico.

Un avvio più che positivo dunque per la Sanremo-Liguria Calcio Non Vedenti, che ha dimostrato sul campo qualità, determinazione e spirito di squadra, candidandosi fin da subito tra le protagoniste del campionato.