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Stadio Aperto | 17 marzo 2026, 10:22

Grande spettacolo ma reti bianche, il big match tra Vado e Ligorna termina 0-0

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Ecco l'ultima puntata di Stadio Aperto:

 

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