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Sport | 16 marzo 2026, 10:35

Calcio femminile. Matuziana, la Juniores travolge la Superba: 9-1 e quarto posto in classifica

Pokerissimo di Andrea Cento e doppietta di Pastorino nella 14ª giornata del campionato regionale: rientro in campo anche per Sofia Esposito dopo l’infortunio

Calcio femminile. Matuziana, la Juniores travolge la Superba: 9-1 e quarto posto in classifica

Vittoria larga e convincente per la Matuziana Sanremo, che sabato 14 marzo ha superato con un netto 9-1 la Superba Calcio nella 14ª giornata del campionato regionale Juniores femminile.

Nonostante il pareggio per 1-1 maturato nella gara di andata, le ragazze guidate da mister Francesconi sono scese in campo determinate a fare risultato tra le mura amiche. Un atteggiamento che ha subito fatto la differenza: già al termine del primo tempo le biancoazzurre conducevano per 6-1, mettendo in cassaforte la partita e chiudendo poi definitivamente i conti nella ripresa.

Grande protagonista dell’incontro è stata Andrea Cento, autrice di ben cinque reti. A segno anche Chrystal Pastorino con una doppietta – che consolida così il suo primato nella classifica marcatori del torneo con 21 gol – oltre alle reti della giovanissima Vittoria Celi e di Alessia Bucolo.

Grazie a questi tre punti la Matuziana sale a quota 23 in classifica, conquistando il quarto posto in solitaria alle spalle delle big del campionato: Genoa Women, Angelo Baiardo e Spezia Calcio Femminile.

La partita ha avuto anche un momento particolarmente significativo dal punto di vista umano e sportivo: dopo quasi un anno di stop a causa di un grave infortunio e dell’operazione al legamento crociato, è tornata in campo con le compagne Sofia Esposito, accolta con grande entusiasmo dal gruppo.

Per le sanremesi non c’è tempo per fermarsi: già domani la Matuziana tornerà in campo per la sfida infrasettimanale valida per la 15ª giornata di campionato contro il Vado FC, in programma sul campo Dagnino.

Redazione

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