Calcio, Ventimiglia domina il derby ponentino: 3-1 all’Ospedaletti e distanza invariata dalla capolista in vista dello scontro diretto

Meritata vittoria del Ventimiglia nel derby ponentino contro l'Ospedaletti che ha impegnato i padroni di casa come giusto che sia ma che alla distanza nulla hanno potuto alla maggiore qualità dimostrata dai frontalieri che con questo altro successo, continuano a inseguire la capolista Virtus Sanremese sempre distanziata di 4 punti; distanze, che potrebbero anche mutare domenica prossima nell'attesissimo scontro diretto a Pian di Poma. L'avvio dell'incontro, vedeva i locali portarsi nella metacampo avversaria senza tuttavia rendersi particolarmente pericolosi. Gli ospiti però riuscivano pian piano a prendere campo rendendosi insidiosi in un paio di occasioni. In un primo tempo avaro di emozioni, la partita si sbloccava al 38' quando Cassini, appena dentro l'area, veniva atterrato da Zito. L'arbitro assegnava il rigore al Ventimiglia che lo specialista Addiego trasformava spiazzando Bazzoli.



La ripresa si dimostrava molto più vivace con gli ospiti riversi in attacco alla ricerca del pareggio e già al 3', Bacciarelli con un tiro velenoso impegnava Dodaro che non tratteneva la sfera consentendo ad Alemanno di calciare sprecando però l'occasione spedendo fuori da pochi passi dalla porta. Dopo un tiro di Sparma al 9' che calciava poco sopra l'incrocio dei pali, l'Ospedaletti pareggiava al 18': punizione battuta da Zito che Dodaro non tratteneva consentendo a Sartori di avventarsi sulla palla e ribatterla in rete. Il Ventimiglia, aveva il merito di reagire prontamente tornando nuovamente in vantaggio al 22' con Romeo che seppur decentrato colpiva di testa infilando il portiere. Stavolta gli ospiti accusano il colpo e i frontalieri costruiscono altre opportunità da rete: al 27', Sparma lambisce il palo, al 29', Ala su punizione impegnava Bazzoli, al 35', Rea metteva in area un bel pallone per l'accorrente Gambacorta che veniva anticipato dal portiere e dopo una rete annullata dall'arbitro per un presunto fuorigioco i granata calavano il tris al 41'. Addiego si destreggiava al limite dell'area calciando poi sul secondo palo dove il portiere ospite ci arrivava respingendo però sui piedi di Sparma che tempestivamente metteva in rete.. Con quest'altra affermazione, la compagine ventimigliese cercherà domenica prossima di riaprire il campionato sul campo della capolista solamente con una vittoria; sarà difficile, ma è un dovere provarci.



Queste le formazioni.



VENTIMIGLIA: Dodaro, Berruti, Ierace, Biffi, Addiego, Cassini, Ala, Bastita, Gambacorta, Sparma, Romeo. Allenatore: Bevilacqua (Oneglio era squalificato). Sono subentrati: Bacigaluppi, Aretuso, Rea.



OSPEDALETTI: Bazzoli, Russso, Saih, Barbagallo, Cordì, Bacciarelli, El-Kamli i., Sartori, Alemanno, Zito, El-Kamli M. Allenatore: Luccisano. Sono subentrati: Molinari, Rotolo, Calderone, Salmaso.



Arbitro: Pietro Pollero di Savona.