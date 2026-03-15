Calcio. Serie D, torna alla vittoria la Sanremese, che si impone 3-2 sulla Novaromentin

Torna al successo la Sanremese, che in trasferta piega la resistenza della Novaromentin che occupa l'ultimo posto del Girone. Il 3-2 finale è frutto delle reti di Nguegang, Djorkaeff e Mbakogu, al primo centro in biancazzurro.

C'è tanta soddisfazione nelle parole di mister Marco Banchini: "Avevo chiesto ai ragazzi concretezza e siamo andati in vantaggio subito. Peccato non aver raddoppiato entro fine primo tempo, nell'intervallo infatti ci siamo detti che l'intenzione era quella di chiuderla, abbiamo preso il gol del pareggio su una palla inattiva ma dopo un minuto siamo tornati in avanti, e questa reazione credo sia stata la cosa più importante di oggi. Abbiamo fatto il terzo, ma conto almeno altre 4 occasioni pulite in cui potevamo segnare. Peccato aver subìto un altro gol nel finale, sono quelle situazioni dove dobbiamo cercare di evitare delle leggerezze di troppo. Ma è importante essere tornati alla vittoria, in trasferta, la sesta delle ultime sette, riscattando la gara stregata con l'Asti. Non è da sottovalutare il fatto di aver mandato in rete tre giocatori diversi in tre modi diversi: faccio i complimenti ai ragazzi. Tre punti per nulla scontati contro una squadra che veniva da due vittorie".

Il distacco dalla zona playout torna a 9 punti, e sono altri tre punti reali guadagnati in un solo turno: "Dobbiamo allargare questa forbice il più possibile" conclude Banchini.