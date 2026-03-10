Sanremo, al via i lavori per la “Passeggiata dei Campioni”: domani chiude un tratto della pista ciclopedonale

Da domani scatteranno le modifiche alla viabilità sulla pista ciclopedonale del lungomare di Sanremo per consentire l’avvio dei lavori della nuova “Passeggiata dei Campioni”, la “Walk of Fame” dedicata ai protagonisti della Milano-Sanremo. Il Comune ha disposto dalle 8 il restringimento della carreggiata e l’interruzione temporanea del transito sulla pista ciclopedonale nel tratto compreso tra Lungomare Vittorio Emanuele II e Piazzale Carlo Dapporto.

Durante alcune fasi delle lavorazioni, quando l’area di cantiere occuperà la pista, il passaggio sarà momentaneamente chiuso e il transito deviato su Corso Imperatrice. L’intervento rientra nel progetto della “Passeggiata dei Campioni”, uno spazio dedicato ai grandi nomi del ciclismo legati alla città. Il progetto esecutivo, firmato dall’architetto Sergio Raimondo e validato dal responsabile unico del procedimento Lorenza Rebaudo, prevede la realizzazione di un percorso celebrativo lungo il lungomare. Tra gli elementi principali dell’opera ci saranno totem con i momenti più iconici della Classicissima, l’albo d’oro della corsa e la possibilità, tramite QR code, di rivivere le fasi decisive delle varie edizioni. Lungo il percorso saranno inoltre installati i calchi delle mani dei vincitori, a partire da quelli dell’ultima edizione: Mathieu Van der Poel e Lorena Wiebes.

Il primo lotto dei lavori prevede un investimento complessivo di 78.019 euro, di cui 63.950 per i lavori e 14.069 per l’Iva, finanziati con avanzo libero di bilancio comunale. L’intervento è classificato come manutenzione ordinaria e ha ottenuto anche il nulla osta della Capitaneria di Porto di Imperia. “Quello tra Sanremo e il ciclismo è un legame storico e indissolubile – ha dichiarato l’assessore allo sport Alessandro Sindoni –. Le nostre strade, dal Poggio al rettilineo finale, sono state teatro delle sfide dei più grandi campioni. Con questo progetto vogliamo valorizzare ancora di più questo patrimonio sportivo e turistico”.

La nuova passeggiata sarà implementata anno dopo anno, aggiungendo i nomi e i calchi dei vincitori delle future edizioni della Milano-Sanremo.