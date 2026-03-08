Impresa salvezza: il Bvc Sanremo E.On supera Pro Recco con un grande ultimo quarto

Bvc Sanremo E.On. – Pro Recco 69-65 (14-10, 24-29, 12-16, 19-10)

Bvc Sanremo E.On: Paciello 16, Deda, Tacconi Daniele, Paraschivu 18, Gagna 9, Vallefuoco 13, Tacconi Davide 10, Lartsenko 3, Franceschini. Coach: Andrea Berardi.

Pro Recco: Peranti, Dalorto 11, Borselli, Severino Osoria 3, Cobianchi 19, Ermirio 20, Zacconi 4, Tabacchi, Gomez Cespedes 8, Milanti, Pellerano, Codda. Coach: M. Bertini.

Arbitri: Pesce Matteo-Nicoli Marco

Al termine di una partita ben arbitrata e sempre combattuta sul filo della parità, con un super quarto periodo (19-10), il Bvc Sanremo E.On. coglie la seconda vittoria stagionale, superando il Pro Recco. Con questo successo il team matuziano, privo degli indisponibili Colombo, Vivo e Formica, mantiene viva la speranza di agguantare i playout salvezza.

Il coach Andrea Berardi: “Era un match fondamentale per noi, da vincere assolutamente in chiave salvezza. I ragazzi sono stati bravi, motivati e concentrati verso l’obiettivo. Anche quando siamo stati sotto nel punteggio non abbiamo mai mollato e alla fine siamo stati premiati. Complimenti a tutti i miei giocatori. Guardiamo avanti con fiducia”.