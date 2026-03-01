 / Sport

Sanremese-Asti, parata di stelle al Comunale per il Festival: Makelele, Taiwo e Karembeu sugli spalti (Foto)

Ex campioni e dirigenti celebrano il Festival di Sanremo e la striscia di cinque vittorie consecutive

In occasione del match Sanremese-Asti, a chiusura della settimana del Festival di Sanremo e per celebrare la serie positiva di 5 successi consecutivi, allo stadio “Comunale” presenze d'eccezione.

Si tratta degli ex giocatori Claude Makelele e Taye Taiwo, insieme al direttore sportivo Pierre Issa, il direttore area tecnica Marcello Panuccio, il responsabile del settore giovanile Vincenzo Stragapede, il direttore generale Theodoros Ornithopoulos e il vicepresidente Christian Karembeu che hanno accolto i loro ospiti omaggiandoli con la maglia speciale dedicata alla kermesse canora, usata nella partita odierna.

Assente Ludovic Giuly, rimasto bloccato a Dubai per le note vicissitudini delle ultime ore: anche lui era previsto oggi allo stadio.

Federico Bruzzese

