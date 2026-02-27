Step by Step debutta a Sanremo: scouting musicale live, networking e un EP con Leave Music e Sony Music

Dopo mesi di attività a Roma, Step by Step compie il suo primo passo fuori casa e approda a Sanremo. Il format di scouting musicale, nato all’interno di La Town e sede creativa di Leave Music, farà tappa domani alle 15 a Casa Vessicchio.

L’iniziativa porta nella Città dei Fiori le audizioni live a porte aperte che negli ultimi mesi hanno animato La Town: un palco dedicato agli artisti emergenti, momenti di networking e un confronto diretto con professionisti del settore. Un’occasione concreta che può trasformarsi in un progetto discografico vero e proprio, con la produzione di un EP firmato Leave Music e distribuito da Sony Music.

«Sanremo rappresenta un simbolo per la musica italiana. Portare qui Step by Step, per la prima volta fuori da La Town, significa rafforzare il nostro impegno nello scouting reale: cerchiamo talenti in cui credere e artisti da accompagnare in un percorso di produzione e crescita. Non è solo un palco, è un’opportunità concreta», spiega Alberto Quartana, Direttore Artistico di Leave Music.

La tappa di Sanremo nasce anche dalla collaborazione con OzApp, la piattaforma dedicata ai nuovi talenti ideata dal regista Ferzan Özpetek. Sarà proprio OzApp a documentare l’intera giornata e a supportare il percorso degli artisti attraverso i propri canali social e l’App.

«La musica è sempre stata parte fondamentale del mio cinema: le canzoni non accompagnano soltanto le scene, le completano e talvolta le trasformano. Con OzApp vogliamo offrire ai giovani talenti uno spazio in cui essere ascoltati e valorizzati», sottolinea Özpetek.

Partner dell’evento sarà Dimensione, azienda di telecomunicazioni e player della Fibra 10G, che affianca il progetto confermando la propria attenzione verso innovazione, cultura e nuove generazioni. «Sostenere Step by Step significa credere nel talento come infrastruttura culturale del futuro», afferma Roberto Padulo, CEO dell’azienda.

Con questa tappa, Step by Step amplia il proprio raggio d’azione: dalla sua casa romana a una dimensione nazionale, mantenendo intatta la missione che lo caratterizza — scoprire, accompagnare e produrre la nuova musica italiana, un passo alla volta.

Gli artisti interessati possono candidarsi tramite il link pubblicato sui canali social ufficiali del format oppure attraverso la call dedicata su OzApp.