Hong Kong, la crescita fa leva su innovazione e mercato finanziario solido

HONG KONG (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) - Hong Kong farà leva sul solido slancio dell'espansione economica per favorire l'innovazione scientifica e tecnologica come nuovo impulso alla crescita, ha dichiarato Paul Chan, segretario alle Finanze del governo della regione amministrativa speciale di Hong Kong (HKSAR), presentando mercoledì il bilancio 2026-27.Il conto operativo di Hong Kong è tornato in avanzo nell'anno fiscale 2025-26, poichè il gettito fiscale è aumentato grazie alla forte espansione dell'economia e del mercato dei capitali, ha affermato Chan."Nel complesso, le finanze pubbliche di Hong Kong sono nettamente migliorate", ha dichiarato Chan, attribuendo il risultato al rafforzamento del programma di consolidamento fiscale, che ha contribuito a ricostituire le casse di Hong Kong.Sottolineando che quest'anno segna l'inizio del periodo del 15esimo Piano quinquennale (2026-2030) della Cina, Chan ha affermato che Hong Kong si integrerà e servirà lo sviluppo complessivo del Paese promuovendo nuove forze produttive di qualità e aiutando le imprese a esplorare nuovi mercati.Secondo Chan, la crescita complessiva di Hong Kong nel 2026 è prevista tra il 2,5% e il 3,5%, mentre il tasso d'inflazione di fondo e quello generale sono stimati rispettivamente all'1,7% e all'1,8%.Dal 2027 al 2030, si stima che l'economia di Hong Kong crescerà in media del 3% l'anno in termini reali, con un'inflazione media di fondo del 2% l'anno.L'ultimo bilancio ha rinnovato l'impegno a promuovere l'innovazione scientifica e tecnologica, con particolare attenzione all'intelligenza artificiale (IA). Hong Kong promuoverà l'uso industriale dell'IA affinchè, in ultima analisi, tutti i suoi residenti adottino e abbiano dimestichezza con questa tecnologia, ha dichiarato Chan.A tal fine, il funzionario ha dichiarato che istituirà e presiederà il Comitato per la strategia di sviluppo "IA+ e industria", con l'obiettivo di formulare strategie e creare condizioni favorevoli affinchè l'IA sostenga la trasformazione e lo sviluppo dei settori.Per promuovere lo sviluppo dell'IA+ e la trasformazione dei risultati di R&S, la Hong Kong Artificial Intelligence Research and Development Institute Company Limited entrerà in funzione nella seconda metà di quest'anno, secondo quanto riferito da Chan.Il cluster di strutture per i dati di Sandy Ridge, che potrà offrire una superficie lorda di 250.000 metri quadrati, rafforzerà la capacità di calcolo complessiva di Hong Kong. Il risultato del bando per il sito sarà annunciato a breve, ha dichiarato Chan.Per accelerare la nuova industrializzazione, il bilancio ha stanziato risorse per istituire nell'HKSAR il primo centro nazionale per l'innovazione manifatturiera al di fuori della Cina continentale.Il governo dell'HKSAR promuoverà la piena integrazione tra innovazione tecnologica e innovazione industriale attraverso infrastrutture chiave, ha dichiarato Chan.Sul fronte finanziario, Hong Kong promuoverà l'internazionalizzazione del renminbi e continuerà a riformare il mercato dei titoli, ha osservato Chan.Per aiutare i residenti di Wang Fuk Court, i cui appartamenti sono stati devastati dal mortale incendio scoppiato lo scorso novembre, il bilancio ha stanziato 4 miliardi di dollari di Hong Kong (circa 512 milioni di dollari USA) a sostegno del piano per le sistemazioni abitative a lungo termine presentato dal governo dell'HKSAR all'inizio di questo mese.Secondo il bilancio, il conto operativo registrerà un avanzo per il periodo dal 2026-27 al 2030-2031. Il conto capitale, invece, registrerà deficit su base annua, principalmente a causa dell'elevata spesa per opere in conto capitale.Il governo dell'HKSAR aumenterà l'emissione di obbligazioni per finanziare progetti infrastrutturali, considerati un investimento per il futuro di Hong Kong. Durante il periodo, le riserve fiscali dovrebbero aumentare gradualmente fino a superare i 700 miliardi di dollari di Hong Kong. (ITALPRESS). -Foto Xinhua-