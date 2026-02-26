Meloni “Export e Made in Italy punti di forza, governo lavora per valorizzarli”

ROMA (ITALPRESS) - "Fin dal suo insediamento, il governo si è schierato al fianco delle aziende, degli imprenditori e dei professionisti e ha lavorato per creare le condizioni migliori affinchè possano crescere e competere con successo nei mercati internazionali. Allo stesso modo l'esecutivo si è impegnato per garantire continuità per l'attuazione delle politiche pubbliche, valorizzare il made in Italy, rafforzare le filiere strategiche, sostenere l'innovazione e assicurare quelle condizioni di stabilità e certezza che gli investitori internazionali guardano con grande attenzione". Così il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, in un messaggio inviato alla terza edizione dell'Italian Investment Council 2026 by Remind a Roma. "L'Italia è tornata ad essere un mercato attrattivo per gli investimenti esteri, ha un'economia solida. L'export è uno dei nostri asset, il Made in Italy è apprezzato e amato in tutto il mondo: questi sono i nostri principali punti di forza e il governo sta lavorando per valorizzarli e per favorire chi vuole fare impresa in Italia", sottolinea. "Allo stesso tempo siamo consapevoli che gli investimenti non possono essere valutati soltanto per il loro valore economico, devono tradursi in crescita reale e duratura, maggiore sicurezza, opportunità concreta per territori, lavoro stabile e nuove prospettive per le giovani generazioni. In altre parole devono contribuire a rafforzare il tessuto produttivo, rigenerare le comunità più fragili e migliorare in modo tangibile le condizioni di vita di famiglie e imprese", ricorda. "Il nostro obiettivo rimane sempre lo stesso: costruire una nazione più forte, giusta e autorevole. E' un traguardo che possiamo raggiungere solo se lavoriamo insieme, liberando e valorizzando le milioni di energie che il sistema Italia è in grado di offrire", conclude. (ITALPRESS).-Foto: Palazzo Chigi-