Calcio giovanile. Ospedaletti, l’Under 15 vola in testa con la tripletta di Perato

Prosegue senza frenate la corsa dell’Under 15 dell’Ospedaletti, che continua a dominare il campionato e allunga ulteriormente in classifica. I ragazzi di mister Marco Anzalone hanno superato il Camporosso con un netto 0-5, trascinati da una straordinaria tripletta di Perato, a cui si aggiungono le reti di Sismondini e Lanteri. La contemporanea sconfitta della Genova Calcio permette agli orange di portarsi a +13 sulla diretta inseguitrice.

Fine settimana più complicato, invece, per le altre formazioni del settore giovanile. La Juniores regionale di Fabio Luccisano è stata sconfitta di misura dall’Arenzano, mentre l’Under 16 allenata da Paolo Sturaro ha subito una pesante battuta d’arresto sul campo del Ceriale.

I RISULTATI DEL SETTORE GIOVANILE ORANGE

Juniores regionale

Arenzano – Ospedaletti 1-0 Ospedaletti: Ruscitti, Zandonà, Santarsiero, Cascone, Marku, Lanteri, Turrini, Pallanca, Aboulfadl, Di Luca, Pafumi. A disposizione: Murzio, Sottocasa, Coppola. Allenatore: Fabio Luccisano

Allievi Regionali Under 16

Ceriale – Ospedaletti 6-0 Ospedaletti: Vinciguerra, Rinaldi, Ghiacci, Gjataj, Guardiani, Berruti, Ligato, Morello, Paonessa, Alemanno, Vicari. A disposizione: Cascione, Stigliano, Rodigari, Airenti, Alioui, Aschero, Martelli, Modena. Allenatore: Paolo Sturaro

Giovanissimi Regionali Under 15

Camporosso – Ospedaletti 0-5 Marcatori: Perato (3), Sismondini, Lanteri Ospedaletti: Bertani, Airenti, Gugliemi, Abidi, Borella, Martelli, Alioui, Sismondini, Aschero, Perato, Lanteri. A disposizione: Loffredo, Laabiaoua, Todaro, Asciutto, Orlando, Ragazzoni, Alagna, Spanò. Allenatore: Marco Anzalone