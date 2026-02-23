Tajani riunisce la task force sui dazi “Importante rassicurare le imprese”

BRUXELLES (BELGIO) (ITALPRESS) - "La nostra preoccupazione è quella di rassicurare tutte le imprese italiane che esportano.Ecco perchè finita la riunione del G7 commercio internazionale riunirò la task force dazi". Lo ha dichiarato il vicepremier e ministro degli Esteri, Antonio Tajani, al suo arrivo a Bruxelles per il Consiglio Affari esteri. "Saranno in presenza a Roma, o collegate, decine e decine di imprese e di organizzazioni imprenditoriali alle quali daremo tutte le informazioni, perchè in questo momento è importante rassicurare il nostro mondo imprenditoriale", ha precisato. "Le guerre commerciali non servono a nessuno, noi difenderemo certamente i nostri interessi e le nostre scelte con serietà, con fermezza, ma anche confidando molto nel lavoro del commissario Maros Sefcovic, che ha raggiunto un ottimo risultato con l'accordo del famoso 15% ed è un interlocutore credibile e rispettato anche negli Stati Uniti", ha concluso Tajani.(ITALPRESS). -Foto xf4/Italpress-
