Sport | 15 febbraio 2026, 10:16

Petanque, UB Roverino batte Pompeiana: buona la terza per i ragazzi di coach Gullace (Foto)

Nell'altro incontro del girone il GSP Ventimiglia batte di misura il Petanque Pontedassio

Nella terza giornata del campionato di prima categoria nazionale girone Imperia la UB Roverino del coach Gullace coglie il primo successo stagionale contro il Petanque Pompeiana.

Partono con il botto i "Roverinaschi" aggiudicandosi le due terne con Schembri/Leuzzi /Zorzato e Cocciolo/Bertone/Ambesi Massimo Jr ( Punturiero). Nel turno dei doppi altre tre vittorie per la Roverino con Schembri /Zorzato, Ambesi Kevin / Punturiero e Bertone /Leuzzi.

Ad incontro ormai vinto portano ancora a casa altre due vittorie nel turno dei singoli Cocciolo e Bertone. "Abbiamo portato a casa un incontro pieno di insidie facendo giocare titolari due ragazzi giovani (Ambesi Massimo jr e Ambesi Kevin) e poi dando spazio per la prima volta in questo campionato a Zorzato Diego" - dice al termine dell'incontro il coach Gullace - "La squadra ha reagito bene alle due sconfitte iniziali adesso il campionato è riaperto!".

Nell'altro incontro del girone il GSP Ventimiglia ha battuto di misura il Petanque Pontedassio per 10 a 8.

Risultatati 3° giornata di andata

UB Roverino - Petanque Pompeiana 14-4

Petanque Pontedassio - GSP Ventimiglia 8-10

DLF Ventimiglia ha riposato

Classifica dopo 3 turni: GSP Ventimiglia 9, DLF Ventimiglia / Petanque Pontedassio e UB Roverino 3 , Petanque Pompeiana 0.

Sabato prossimo vi sarà una trasferta spinosa in Valle Impero contro il Pontedassio per l'UB Roverino.

Redazione sportiva

