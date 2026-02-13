Volley: nel campionato di Serie C la Grafiche Amadeo a Voltri per tornare a vincere

Il Grafiche Amadeo vuole rialzare la testa. Dopo tre gare difficili contro le prime della classifica, la formazione sanremese torna in campo domani, sabato 14, a Voltri (ore 17, Capannoni Ex Ansaldo) per affrontare il Colombo Infissi Molinari, avversario che in classifica segue i gialloneri a cinque punti di distanza.

Le ultime uscite non hanno portato punti, ma hanno comunque mostrato una squadra capace di esprimere una buona pallavolo, pur tra difficoltà oggettive e qualche disattenzione. Prestazioni che hanno messo in difficoltà formazioni più attrezzate, lasciando intravedere segnali incoraggianti.

Nonostante ciò, la sfida di domani non sarà semplice, come sottolinea il tecnico Rocco Dichio: «È una trasferta da affrontare con grande attenzione contro una squadra giovane e in crescita. Non possiamo permetterci cali. Ogni partita va giocata con concentrazione e rispetto dell’avversario. Arriviamo con voglia di riscatto dopo la prestazione di domenica, e dobbiamo dimostrarlo in campo, punto dopo punto».