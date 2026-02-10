Calcio femminile. Matuziana, l'Under 15 cade di misura contro l'Entella

Seconda giornata della seconda fase di campionato per l’Under 15 femminile della Matuziana, impegnata domenica sul campo di Pian di Poma contro l’Entella. Una sfida intensa, ricca di emozioni e decisa soltanto negli ultimi minuti.

La partita si apre nel migliore dei modi per le orange: dopo pochi giri di orologio è Sara Filippone a trovare il vantaggio, finalizzando una bella azione corale. Nella ripresa arriva anche il raddoppio grazie a una splendida punizione di Diletta Borfiga, che firma un gol magistrale e porta la Matuziana sul 2-0.

L’Entella però non si arrende e, nel giro di venti minuti, riesce a rimettere tutto in equilibrio. Nonostante le parate decisive del portiere matuziano Rebecca Campagna, tra le migliori in campo, le ospiti trovano anche la rete del sorpasso, fissando il risultato sul 2-3 e chiudendo la gara.

Matuziana Under 15: Campagna, Fennouni, Del Rosso, Ahmeti, Orsetti, Gullotti, Filippone, Borfiga, Djebali. A disposizione: Gallone A., Bacchi, Oualabou, Gillone G., Guida. Allenatore: Basta.

La società ricorda inoltre che, oltre alle formazioni Juniores e Under 15, da quest’anno è attiva anche la scuola calcio femminile. Il primo Open Day è in programma sabato 14 febbraio alle ore 10.00 sul campo di Pian dei Cavalieri, Borgo Tinasso, ed è rivolto alle annate 2019, 2018, 2017, 2016 e 2015.

Un’occasione importante per avvicinare sempre più bambine al calcio e alla realtà matuziana.