Sport | 10 febbraio 2026, 10:50

Calcio femminile. Matuziana, l'Under 15 cade di misura contro l'Entella

Filippone apre le marcature, Borfiga segna una perla su punizione. Campagna protagonista, ma le ospiti ribaltano nel finale e superane le sanremesi per 2-3

Seconda giornata della seconda fase di campionato per l’Under 15 femminile della Matuziana, impegnata domenica sul campo di Pian di Poma contro l’Entella. Una sfida intensa, ricca di emozioni e decisa soltanto negli ultimi minuti.

La partita si apre nel migliore dei modi per le orange: dopo pochi giri di orologio è Sara Filippone a trovare il vantaggio, finalizzando una bella azione corale. Nella ripresa arriva anche il raddoppio grazie a una splendida punizione di Diletta Borfiga, che firma un gol magistrale e porta la Matuziana sul 2-0.

L’Entella però non si arrende e, nel giro di venti minuti, riesce a rimettere tutto in equilibrio. Nonostante le parate decisive del portiere matuziano Rebecca Campagna, tra le migliori in campo, le ospiti trovano anche la rete del sorpasso, fissando il risultato sul 2-3 e chiudendo la gara.

Matuziana Under 15: Campagna, Fennouni, Del Rosso, Ahmeti, Orsetti, Gullotti, Filippone, Borfiga, Djebali. A disposizione: Gallone A., Bacchi, Oualabou, Gillone G., Guida. Allenatore: Basta.

La società ricorda inoltre che, oltre alle formazioni Juniores e Under 15, da quest’anno è attiva anche la scuola calcio femminile. Il primo Open Day è in programma sabato 14 febbraio alle ore 10.00 sul campo di Pian dei Cavalieri, Borgo Tinasso, ed è rivolto alle annate 2019, 2018, 2017, 2016 e 2015.

Un’occasione importante per avvicinare sempre più bambine al calcio e alla realtà matuziana.

Redazione

