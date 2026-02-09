Da Sanremo a Tokyo: Letizia Giusto, 18 anni, tra le più giovani professioniste del bodybuilding mondiale (Foto)

Dalla piscina alla pedana internazionale del bodybuilding, con Tokyo come prima grande tappa di un sogno appena iniziato. Letizia Giusto, 18 anni, originaria di Sanremo e residente da qualche anno a Bordighera, è una delle promesse emergenti del panorama mondiale del bodybuilding femminile. A fine febbraio debutterà infatti in Giappone in una competizione internazionale IFBB, diventando una delle più giovani atlete professioniste al mondo nella neonata categoria Fit Model.

Figlia d’arte, cresciuta in una famiglia di atleti di bodybuilding e con un padre gestore di palestre nel territorio, Letizia è immersa nello sport fin dall’infanzia. Eppure il suo primo grande amore non è stato subito il ferro, ma l’acqua: per oltre dieci anni ha praticato nuoto agonistico, disciplina che ha segnato profondamente la sua formazione sportiva. "Negli ultimi tempi però il nuoto stava diventando più un impegno che un piacere", racconta. La svolta arriva nell’estate del 2024, durante una pausa dagli allenamenti: un viaggio a Parigi per assistere alle Olimpiadi insieme al padre e alcune sessioni di palestra condivise accendono qualcosa di nuovo. "Non so spiegare bene cosa sia scattato, ma ho capito che era il momento di cambiare. Ho lasciato il nuoto dopo anni e, se tornassi indietro, rifarei questa scelta altre mille volte".

Da lì l’ingresso deciso nel mondo del bodybuilding, inizialmente nella categoria Bikini, fino a un percorso di crescita rapido e sorprendente che la porta a entrare nella IFBB (International Fitness and Bodybuilding Federation). "Sono la prima o la seconda rappresentante più giovane al mondo, non è ancora chiarissimo", scherza. Ora l’attende il debutto da professionista nella categoria Fit Model a Tokyo, in quello che sarà il primo show internazionale dedicato a questa nuova divisione.

Il Fit Model rappresenta una novità assoluta nel bodybuilding femminile. Annunciata ufficialmente da Tyler Manion, vicepresidente NPC e IFBB, la categoria nasce per ampliare lo spazio dedicato alle donne, affiancandosi a Women’s Bodybuilding, Physique, Fitness, Wellness e Bikini. Dopo il debutto nel calendario NPC 2025, la categoria è entrata nel circuito professionistico IFBB nel 2026.

Proprio Letizia sarà tra le pioniere di questa nuova era. A Tokyo si confronterà con oltre 40 atlete, con in palio anche la qualificazione per l’Olympia, la competizione più prestigiosa del bodybuilding mondiale: "Per me è già una vittoria sapere che sarò lì a rappresentare l’Italia. Mi sento fortunatissima e ringrazierò sempre i miei genitori. Ho atteso a lungo l’uscita della prima gara disponibile, perché i professionisti non possono gareggiare con i dilettanti. Ora faccio quasi fatica a realizzare che il momento sia arrivato».

Nonostantela strada fatta, il legame con la propria terra resta però sempre fortissimo: "Ho passato tutta la mia infanzia lì, sono sanremese. È una città unica, con un fascino indescrivibile. Anche solo starci è un’emozione. Per me è un onore poterla rappresentare su un palcoscenico così importante".

Ora la concentrazione è tutta sulla gara di fine mese, con lo sguardo rivolto al futuro e il sogno di strappare il pass per l’Olympia, che il prossimo autunno si terrà a Las Vegas.