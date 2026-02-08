Ventimiglia soffre ma vince nel recupero: Camporosso battuto 3-1 e rincorsa alla Virtus Sanremese continua

Non è stato certamente il miglior Ventimiglia della stagione, ma alla fine contano i punti. Contro un Camporosso organizzato, intenso e mai domo, i frontalieri riescono a spuntarla solo nei minuti di recupero, conquistando una vittoria tanto sofferta quanto preziosa per restare in scia alla capolista Virtus Sanremese. Come spesso accade in queste gare, “la qualità alla lunga ha fatto la differenza”. Il Camporosso, infatti, non avrebbe rubato nulla se fosse riuscito a portare a casa almeno un pareggio, dopo aver giocato alla pari per lunghi tratti.

L’avvio è favorevole al Ventimiglia, che prende l’iniziativa con le conclusioni di Romeo e Grifo, entrambe però imprecise. Il Camporosso risponde con Managò che, attorno alla metà della prima frazione, si presenta davanti a Dodaro senza però riuscire a inquadrare lo specchio della porta. Al 44’ arriva il vantaggio dei padroni di casa: sugli sviluppi di un calcio d’angolo, Addiego è il più lesto di tutti e spedisce il pallone alle spalle di Lardier, firmando il suo 13° centro stagionale. Nel finale di tempo occasione anche per Gambacorta, che però calcia alto sopra la traversa. Nella ripresa il Camporosso trova subito il pareggio. Su cross di Calvini, Ala intercetta il pallone con un braccio: l’arbitro assegna il calcio di rigore che Managò trasforma, spiazzando Dodaro. È 1-1 e la partita si accende. Il Ventimiglia prova a reagire: al 7’ Addiego impegna Lardier da posizione defilata, mentre all’11’ una spettacolare rovesciata di Cassini termina di poco a lato. Gli ospiti però non stanno a guardare e al 29’ vanno vicini al vantaggio prima con Gentile e poi con Cascina, il cui tiro costringe Dodaro a un grande intervento in corner. Nel finale il Ventimiglia spinge con decisione: Rea sfiora il palo, Sparma colpisce l’esterno della rete e un traversone basso dello stesso Rea attraversa l’area senza trovare deviazioni vincenti. Sembra una gara destinata al pareggio, ma nel recupero succede di tutto.

In pieno extra-time, prolungato oltre i cinque minuti per sostituzioni, infortuni e l’espulsione del tecnico ospite Predoti per somma di ammonizioni, Ala risolve una mischia al 50’, ribadendo in rete una corta respinta difensiva per il 2-1. Con il Camporosso tutto sbilanciato in avanti, al 53’ Gambacorta chiude definitivamente i conti in contropiede, aggirando il portiere e depositando in rete il 3-1 finale. Un successo sudato ma fondamentale: il Ventimiglia resta secondo e continua l’inseguimento alla Virtus Sanremese, sempre al comando con quattro punti di vantaggio. “La rincorsa continua”.

VENTIMIGLIA: Dodaro, Biffi, Ierace, Grifo, Addiego, Cassini, Ala, Aretuso, Gambacorta, Bastita, Romeo. Allenatore: Oneglio. Subentrati: Rea, Lodovici, Sparma.

CAMPOROSSO: Lardier, Fazzari, Pilia, Oliveri, Giovinazzo, Monteleone, Comi, Calvini, Cascina, Managò, Gibelli. Allenatore: Predoti. Subentrati: Gentile, Consalvo, Santoianni, Boussaha.

Arbitro: Andrea Zunino di Savona.