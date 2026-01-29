Cos’è il NAS, a cosa serve e come fare il recupero dati

Nelle case e nelle aziende è sempre più diffuso, passa inosservato ma è assolutamente fondamentale. Si chiama NAS ed è l’acronimo di Network Attached Storage. Al suo interno mettiamo di tutto: backup aziendali, foto, progetti su cui lavoriamo da mesi. Riponiamo in lui tantissima fiducia e quando smette di funzionare ci accorgiamo di quanto fosse importante. Per fortuna ci sono aziende specializzate come Recupero Dati 299 che si occupano di estrarre tutto ciò che è contenuto mettendoci al riparo da danni irreparabili.

Cos’è il NAS

Il NAS non è altro che un disco rigido (o più dischi, nel caso dei modelli RAID) accessibile tramite la rete locale. A differenza di un hard disk esterno tradizionale, può essere raggiunto da più dispositivi contemporaneamente. Il computer dello studio, il portatile sul divano, persino lo smartphone.

Le aziende lo usano per centralizzare documenti e condividerli tra i dipendenti. I professionisti ci archiviano anni di lavoro. I privati, magari senza rendersene conto, gli affidano i ricordi di una vita intera. E in effetti questi dispositivi sono progettati per durare. Ma nessuna tecnologia è eterna.

Cosa succede quando il NAS si rompe

I guasti possono capitare. In caso di blackout improvviso o un aggiornamento firmware andato storto potremmo trovarci a dover gestire un NAS rotto. Seppur i sistemi RAID dovrebbero proteggere compensando tramite altri dischi quando uno di essi si rompe non sempre le cose vanno così.

Quando ci troviamo ad affrontare configurazioni errate o rebuild falliti gli scenari sono tanti ma se il NAS non risponde più è inevitabile andare in panico, soprattutto se non esistono altre copie di backup.

Sappiamo che il primo istinto potrebbe essere quello di fare da soli ma lo sconsigliamo in modo categorico. Nonostante online sembri tutto facile tramite tutorial, nella tecnologia la precisione e la manualità fanno la differenza. In più è piuttosto comune che siano proprio questi lavori di fai da te a rendere i dati irrecuperabili anche per i professionisti. Vuoi davvero rischiare tutto?

Recupero dati NAS con l’aiuto di professionisti

Se si desidera delegare il recupero dati NAS , la scelta del laboratorio giusto fa la differenza. Non tutti hanno le competenze per gestire architetture RAID complesse o filesystem proprietari.

Recupero Dati 299 opera in questo settore dal 2007: con quasi vent'anni di esperienza (che nel mondo della tecnologia significano aver visto di tutto) si affiancano con una formula caratterizzata da tariffe trasparenti e risultati garantiti.

Gli esperti ripetono sempre lo stesso consiglio: fare più di un backup e dislocarli su supporti diversi ma sappiamo che nella quotidianità tutto ciò non è sempre fattibile. Oltre a utilizzare anche un cloud digitale, così da differenziare i salvataggi, dobbiamo consigliare di affidarsi solo a esperti in caso di guasti così da massimizzare la certezza di recupero dei file.

Le tecnologie di recupero hanno fatto passi da gigante e anche situazioni che sembravano disperate possono risolversi, se gestite da mani esperte. Metti da parte i tutorial online e chiama i professionisti in caso di guasti, velocizzerai il recupero e dormirai sonni più tranquilli.











