Ludovica Pesce del Budo Sanremo trionfa a Vitrolles: oro nella -63 kg al torneo internazionale Label A

Ottima prova questo weekend per la judoka Ludovica Pesce che vince la categoria -63Kg al torneo Internazionale di Vitrolles, categorizzato Label A nel circuito nazionale Francese, un percorso netto che la vede imporsi in tutti i sei combattimenti che la portano a vincere la medaglia d'oro

Buona prova anche per la compagna di categoria e club Emily Di Michele che vince il girone preliminare chiudendo gli incontri prima del limite ma deve poi arrendersi agli ottavi all'avversaria che conquisterà poi il bronzo. "Entrambe le ragazze hanno espresso un buon judo, la stagione è ancora lunga ma siamo sui giusti binari" commenta il tecnico federale Nicola Gianforte.

