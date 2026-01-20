I risultati del settore giovanile dell’Ospedaletti: L’Under 16 vince e allunga in vetta, tre punti anche per la Juniores

Termina con due vittorie e un pareggio il fine settimana delle formazioni giovanili dell’Ospedaletti. Successo interno al “Ciccio Ozenda” per la Juniores di mister Fabio Luccisano che ha superato il Superba portandosi al quarto posto in classifica a quota 30 punti. Prosegue, invece, la marcia in vetta dell’Under 15 allenata da Marco Anzalone, vittoriosa contro il Superba e ora a +7 sulla diretta inseguitrice. Pareggio interno, infine, per l’Under 16 allenata da Paolo Sturaro impegnata nella gara casalinga contro la Praese.
Juniores regionale
Ospedaletti - Superba 3-2
Marcatori: D’Orazio, Pafumi, Cascone
Ospedaletti: 1 Gallo, 2 Zandonà, 3 Santarsiero, 4 Cascone, 5 Marku, 6 Lanteri N., 7 Lanteri M., 8 Molinari, 9 D’Orazio, 10 Coppola, 11 Pafumi
A disposizione: 12 Ruscitti, 13 Di Luca, 14 Urciuoli, 15 Murzio, 16 Sanchez Lopez, 17 Cosenza, 18 Magnani, 19 Pallanca, 20 Bini
Allenatore: Fabio Luccisano
Allievi Regionali Under16
Ospedaletti - Praese 0-0
Ospedaletti: 1 Vinciguerra, 2 Gjataj, 3 Ghiacci, 4 Modena, 5 Guardiani, 6 Spaggiari, 7 Rinaldi, 8 Berruti, 9 Perato, 10 Alemanno, 11 Ligato
A disposizione: 12 Cascione, 13 Paonessa, 14 Rodigari, 15 Stigliano, 16 Vicari, 17 Martelli
Allenatore: Paolo Sturaro
Giovanissimi Regionali Under15
Ospedaletti - Superba 5-0
Marcatori: Sismondini, Martelli, Borella, Guglielmi, Lanteri
Ospedaletti: 1 Loffredo, 2 Laabioua, 3 Guglielmi, 4 Todaro, 5 Borella, 6 Martelli, 7 Alioui, 8 Sismondini, 9 Aschero, 10 Orlando, 11 Lanteri
A disposizione: 12 Bertani, 13 Airenti, 14 Larosa, 15 Abidi, 16 Siffredi, 17 Tagliatini, 18 Asciutto, 19 Denitto, 20 Cavicchia
Allenatore: Marco Anzalone