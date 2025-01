Una magia lunga 65 anni: ad Arma di Taggia torna il Carnevale dei ragazzi e delle ragazze, come da tradizione nel giorno di martedì grasso (Foto)

Arma di Taggia si appresta a rivivere la magia del suo Carnevale dei ragazzi e delle ragazze, che quest’anno festeggia la sua 65ª edizione. Come da tradizione, l’evento si terrà il prossimo martedì grasso (4 marzo, ndr), portando con sé un’ondata di colori, allegria e ricordi che uniscono passato e presente. Nato tra la fine degli anni Cinquanta e l’inizio dei Sessanta, il Carnevale ha mantenuto intatte le sue tradizioni, trasformandosi nel tempo in un appuntamento irrinunciabile per la comunità armasca.

La prima edizione del Carnevale nacque in maniera artigianale, con carretti fatti a mano, l’odore dei crustoli fritti che riempiva l’aria, l’elezione della mascherina più originale e la consegna simbolica dei pesci. A custodire gelosamente i ricordi di quegli anni è Tonino Deltorre, storico organizzatore dell’evento, che con il suo entusiasmo e la sua passione ha accompagnato il Carnevale per decenni. Ora che le redini dell’organizzazione sono passate al Comitato Natale a Villa Boselli, Tonino guarda con orgoglio il perpetuarsi di una tradizione così sentita.

"Qual è la caratteristica principale del Carnevale di Arma?" riflette Tonino. "Ce ne sono tante, ma direi che è l’unico in tutta la Provincia che si tiene il giorno di martedì grasso." Una peculiarità che, insieme alla spontaneità e all’autenticità dell’evento, lo rende speciale. Nonostante il passare degli anni, il Carnevale ha mantenuto i valori e i principi su cui si fonda. "Per me, che ci sono dai primissimi tempi, è una soddisfazione vedere il Carnevale tramandarsi di generazione in generazione - racconta Tonino - e vedere questi ragazzi partecipare con interesse e assumersi responsabilità mi riporta indietro nel tempo. I ragazzi del Comitato Natale a Villa Boselli stanno facendo un ottimo lavoro. Io ci sarò, ma solo con la mente" aggiunge con un sorriso.

Per Deltorre, che si avvicina al traguardo dei 82 anni, il Carnevale è molto più di una festa. È un simbolo della vitalità e della creatività del paese. E l’oratorio, dove tutto ebbe inizio, ha rappresentato un luogo di ispirazione e di crescita. "È lì che ho conosciuto mia moglie, ed è sempre lì che è nata la Croce Verde Arma Taggia nel 1968 grazie a Don Clemente Piralla, seppur la prima idea arrivò nel 1966, durante una delle tante riunioni che facevamo durante la settimana" ricorda con affetto.

L’oratorio non era solo un luogo di aggregazione, ma il cuore pulsante di Arma di Taggia, a tratti rivoluzionario, dove sono nate tante iniziative, dai boy scout a progetti che ancora oggi continuano a vivere. "Il pensiero che tanti dei nostri progetti siano stati portati avanti dalle nuove generazioni mi scalda il cuore," conclude Tonino, con la consapevolezza che l’eredità di quegli anni non è andata perduta.

Con i suoi 65 anni di storia, il Carnevale dei ragazzi e delle ragazze di Arma di Taggia continua a essere un momento di condivisione, gioia e tradizione, dove passato e presente si intrecciano. Martedì grasso sarà l’occasione per celebrare non solo un evento, ma un’intera comunità che, anno dopo anno, continua a fare rivivere lo spirito autentico di un paese che sa guardare al futuro senza dimenticare le sue radici.