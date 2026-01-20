Doppio impegno per le formazioni del Sanremo Rugby: Under 12 di scena a Imperia, esordio casalingo in campionato per l’Under 16

Sono due le formazioni del Sanremo Rugby scese in campo nel fine settimana. Sabato l’Under 12, allenata da Manuel Calabrò, ha partecipato al proprio raggruppamento FIR al campo “Pino Valle” di Imperia. Domenica, invece, l’Under 16 (insieme a Savona) ha affrontato Alba nella gara di campionato disputata sul campo di casa di Pian di Poma.

“Siamo ancora in fase di recupero dopo la pausa festiva, ma stiamo lavorando per ritrovare la giusta coesione - commenta Manuel Calabrò, tecnico dell’Under 12 - ci aspetta una seconda parte di stagione con un calendario molto fitto e dobbiamo farci trovare pronti”.

Soddisfazione anche per l’Under 16: “Oltre al risultato del campo, è importante il bel gioco espresso dai ragazzi, concreto, disciplinato e costante per tutta la partita - sottolinea l’allenatore Alessandro Viaggi - siamo felici e soddisfatti, è stato un bel regalo per i nostri tifosi, che hanno visto per la prima volta i ragazzi giocare a Pian di Poma”.