Pallamano, una vittoria e una sconfitta per le squadre dell'Abc Bordighera (Foto)

Alti e bassi per le squadre di pallamano dell'Abc Bordighera. L'under 15, nello scorso fine settimana, ottiene una vittoria mentre la seniores una sconfitta.

Dopo la vittoria di sabato scorso contro il Mougins, l'under 15 sarà impegnata in trasferta a Nizza contro l'ASBTP Nice. La partita sarà oggi, sabato 17 gennaio, con fischio d'inizio alle 16:45. "Nuova giornata di campionato per l'under 15" - fa sapere l'Abc Bordighera - "La formazione bordigotta arriva dalla vittoria contro il Mougins, superato 25-17 in una gara condotta sempre in vantaggio. Un risultato che conferma la disponibilità del gruppo a seguire le indicazioni dei propri tecnici e il buon lavoro svolto dopo la pausa natalizia, sia sotto l'aspetto fisico che tecnico. La partita di Nizza viene affrontata senza particolari pressioni sul risultato ma con la volontà di scendere in campo con atteggiamento positivo е spirito di squadra continuando il percorso di crescita e di esperienza che sta caratterizzando questa stagione".

Due settimana di pausa, invece, per la seniores maschile dopo la sconfitta indolore della scorsa settimana. "Per quanto riguarda la seniores maschile è arrivata una sconfitta indolore contro l'OGC Nice, che si è imposta 32-30. I bordigotti hanno pagato un primo tempo sotto tono, chiuso con un passivo di otto reti, situazione già verificatasi in altre occasioni durante la stagione. Nella ripresa la squadra ha, però, cambiato atteggiamento, reagendo con determinazione e recuperando progressivamente fino al punteggio finale" - dice l'Abc Bordighera - "Dopo la gara, la prima squadra osserverà due settimane di pausa, che verranno utilizzate dallo staff tecnico per lavorare sulla preparazione e sugli aspetti da migliorare emersi nelle ultime uscite. La sosta servirà per recuperare energie e continuità, con l'obiettivo di farsi trovare pronti alla ripresa del campionato".