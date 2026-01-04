Il Grafiche Amadeo esce a testa alta dal triangolare di Chieri: nuon banco di prova per i gialloneri

Il Triangolare in Piemonte con Chieri e Montanaro si è rivelato un ottimo banco di prova per il Grafiche Amadeo. La compagine giallonera si è presentata all’appuntamento –incastonato all’indomani delle festività di Natale e Capodanno– con una inaspettata determinazione. Nell’ambito delle due gare disputate, contro avversarie poco note, ma di pari categoria, la compagine di Rocco Dichio ha dato vita ad una buona pallavolo, a buoni scambi e belle combinazioni di gioco. Un segnale più che positivo in vista delle prossime decisive sfide di campionato che, alla ripresa, vedranno il sodalizio sanremese dar vita, nel volgere di due settimane, a due consecutivi confronti interni con due avversarie direttamente impegnate nella corsa verso posizioni importanti della classifica del torneo regionale maschile di serie C.

Sul campo il Chieri ha regolato, nella prima sfida in programma il Montanaro per 3 a 0. Montanaro che si è rifatto imponendosi, al termine di una sfida decisa punto a punto, per 2 a 1 sul Grafiche Amadeo che ha poi chiuso la serie di confronti imponendosi per 2 a 1 sui padroni di casa del Chieri. Le gare piemontesi hanno consentito al coach giallonero di far ruotare l’intera rosa a disposizione ottenendo, in compenso, indicazioni utili

"E’ stato un buon test con squadre piemontesi di tutto rispetto, utile per rimettere ritmo e sensazioni dopo la sosta –ha commentato a margine del triangolare il tecnico del Grafiche Amadeo, Rocco Dichio– ci serviva tornare a respirare il ritmo gara. Dopo lo stop avevamo bisogno di partite vere, non solo allenamenti. Abbiamo ottenuto risposte positive. Ora sappiamo su cosa lavorare". Da lunedì 5 si riparte in palestra per preparare la prima delle due consecutive gare interne di campionato, quella di domenica 11 contro gli spezzini del Futura Avis Bertoni.