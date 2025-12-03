Sanremo Rugby, weekend intenso tra Pian di Poma e Biella: in campo tutte le giovanili

Fine settimana ricco di appuntamenti per il Sanremo Rugby, impegnato su più fronti con le sue formazioni giovanili tra la Liguria e il Piemonte. Sabato, sul campo di Pian di Poma, si sono svolti i raggruppamenti delle squadre Under 12 e Under 14, entrambe protagoniste di buone prestazioni davanti al pubblico di casa. Domenica, invece, trasferta a Biella per le formazioni femminili Under 14, 16 e 18, scese in campo alla Cittadella del Rugby per il loro raggruppamento. Sempre domenica, l’Under 16 maschile, insieme alle formazioni di Reds, Imperia e Savona, ha disputato il proprio impegno di campionato al campo “Fontanassa” di Savona contro il Cus Genova. L’Under 18, infine, ha affrontato le Vespe Cogoleto nella gara di regular season al campo “Pino Valle” di Imperia.

Soddisfatti gli allenatori per l’atteggiamento mostrato in campo. «Ottima prestazione dei ragazzi, scesi in campo con grande determinazione – ha commentato Manuel Calabrò, tecnico dell’Under 12 –. Il gruppo sta crescendo molto velocemente e la nostra idea di gioco inizia a prendere forma». Sulla stessa linea Diego Capelli, allenatore dell’Under 14: «Bella prova dei ragazzi, che stanno dando sempre più forma al percorso di integrazione con Reds e Savona». Buone sensazioni anche dal settore femminile: «C’è soddisfazione per le partite contro squadre di notevole caratura – ha spiegato Franco Parini –. A volte è mancata un po’ di grinta, ma le ragazze si sono divertite e il gruppo mostra una bella amalgama».

Positivo anche il bilancio dell’Under 16 secondo Alessandro Viaggi: «Abbiamo prodotto tanto gioco con grinta e convinzione. I ragazzi erano contenti e stiamo lavorando bene anche sul piano educativo». Infine, Davide Montpilier, allenatore dell’Under 18, ha sottolineato il valore della collaborazione con Imperia: «L’unione tra i giocatori si sta rafforzando grazie agli allenamenti condivisi e allo scambio continuo tra i due staff tecnici»