Virtus Sanremese travolgente: 5-0 al Cisano sul sintetico di Pian di Poma

La voce melliflua e autorevole del croupier annuncia il " rien ne va plus" e sul tappeto verde ( non quello in panno) del sintetico di Pian di Poma dichiara il numero uscito dicendo:" cinque". Tralasciando l'iperbole ludica, cinque sono stati i gol con cui la Virtus Sanremese ha liquidato la pratica Cisano con un perentorio 5-0 maturato al termine di una partita condotta con piglio autorevole raggiungendo il parziale di 4-0 nel primo tempo e gestendo da par suo la ripresa consentendo a mister Prunecchi di effettuare tutte le sostituzioni concesse facendo giocare chi ha meno spazio dando loro la possibilità di accumulare minutaggio in vista dei prossimi impegni concentrati nello spazio temporale di venti giorni prima della sosta natalizia.



Oggi si può affermare - senza ombra di smentita - che la Virtus Sanremese ha dominato in lungo e in largo e il risultato finale di 5-0 è lo specchio fedele di una schiacciante superiorità. Infatti già al 13' un ispirato Ventre portava in vantaggio la squadra matuziana e poco dopo al 19' Islahi raddoppiava. Ancora dominio incontrastato e al 27' Burdisso e al 45' ancora Ventre dichiarava di fatto dichiarava conclusa la contesa. Nella ripresa una totale gestione della partita ha indotto il mister dei padroni di casa ad effettuare numerose sostituzioni e allo scoccare del 90' Marco Campagnani apponeva il proprio sigillo ad una partita mai messa in discussione. Ora occhi rivolti a mercoledì 3 dicembre quando sempre in quel di Pian di Poma la Virtus Sanremese affronterà nel recupero il Quiliano Valleggia cercando di confermarsi e lanciare un messaggio forte al campionato.