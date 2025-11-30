Calcio. Serie D, l'Imperia cala il tris: Novaromentin battuto 3-0 e terzo successo in una settimana

IMPERIA-NOVAROMENTIN 3-0 (8' e 69' Costantini, 49' Boccia)
Finisce qui dopo tre minuti di recupero
86' Longo da solo in area, il suo destro viene murato dalla difesa
83'standing ovation per capitan Costantini che lascia il posto a Freccero
82' Martiner per Oliveri
79' Mindruta per De Lorenzis e Ramires per Bresciani appena ammonito
78' ammonito Bresciani
72' entra Loporcaro per Busato, che non prende cartellino in diffida e sarà arruolabile per il derby
70' Pomoni per Tunesi
69' Costantini direttamente su punizione cala il tris. Ma anche qui, sul suo palo, non impeccabile Gadda
68' ammonito De Lorenzis per fallo su Busato
67' piccolo sussulto ospite col colpo di testa di Bertelegni sugli sviluppi di una punizione. Palla alta
63' Bettini per Pompilio negli ospiti. Riolfo inserisce Casagrande per Boccia e Spezzano per Galliani
59' prove di derby per la curva nerazzurra che inizia a sentire la sfida di Sanremo in programma domenica prossima
57' gran giocata di Busato che serve Boccia, che si gira e tira, potente ma centrale, Gadda respinge
50' esce Cenci entra Crivelli nella Novaromentin
49' raddoppio Imperia: Costantini batte il corner lungo sul quale c'è Boccia, che libero va al tiro, sulla prima conclusione Gadda respinge, la palla torna a Boccia che al secondo tentativo fulmina il portiere avversario
Inizia il secondo tempo
Finisce il primo tempo
45' due minuti di recupero
42' primo cartellino giallo del match per Galliani
40' De Lorenzis si aggiusta bene il pallone e tenta il tiro della domenica ma svirgola, sullo sviluppo dell'azione l'Imperia rischia ma dopo una svirgolata di Guida la palla si perde in corner
35' poco da segnalare in questa fase centrale del primo tempo. L'Imperia tiene bene il campo, agli ospiti manca qualcosa negli ultimi 15 metri
22' Boccia temporeggia per la conclusione, alla fine il suo destro esce di poco sopra la traversa
19' destro di Gozzo potente ma impreciso
18' un po' di scaramucce tra Silvestri e Busato. L'attaccante imperiese è diffidato in ottica derby
15' prova a uscire la Novaromentin col tiro dal limite di Cenci,una specie di destro a giro con parabola troppo alta
8' Imperia in vantaggio: al secondo vero affondo, Busato scambia bene con Costantini, il suo destro è centrale ma Gadda viene forse ingannato da un rimbalzo e trafitto. Non irresistibile l'estremo ospite qui
4' tentativo di Di Giosia che prova col mancino al volo al termine di un'azione insistita dei nerazzurri. Palla alta
1' inizia il match
IMPERIA: Rossi, Di Giosia, Bresciani, Del Bello, Guida, Galliani, Boccia, Simonetti, Insolito, Costantini, Busato. A disp. Giroletti, Spezzano, Lopez, Freccero, Piccinin, Loporcaro, Ramires, Casagrande, Gemetto. All. Riolfo.
NOVAROMENTIN: Gadda, Pompilio, Silvestri, De Lorenzis, Longo, Gozzo, Bertelegni, Oliveri, Rettore, Tunesi, Cenci. A disp. Piersanti, Bignoli, Valenti, Crivelli, Mindruta, Bettini, Martiner, Polmoni, Bellingrado. All. Molluso.
ARBITRO: Giorgino di Milano