Calcio. Serie D, l'Imperia cala il tris: Novaromentin battuto 3-0 e terzo successo in una settimana

Decidono la doppietta di Costantini e la rete di Boccia

IMPERIA-NOVAROMENTIN 3-0 (8' e 69' Costantini, 49' Boccia)

Finisce qui dopo tre minuti di recupero

86' Longo da solo in area, il suo destro viene murato dalla difesa 

83'standing ovation per capitan Costantini che lascia il posto a Freccero

82' Martiner per Oliveri

79' Mindruta per De Lorenzis e Ramires per Bresciani appena ammonito

78' ammonito Bresciani

72' entra Loporcaro per Busato, che non prende cartellino in diffida e sarà arruolabile per il derby    

70' Pomoni per Tunesi

69' Costantini direttamente su punizione cala il tris. Ma anche qui, sul suo palo, non impeccabile Gadda

68' ammonito De Lorenzis per fallo su Busato

67' piccolo sussulto ospite col colpo di testa di Bertelegni sugli sviluppi di una punizione. Palla alta 

63' Bettini per Pompilio negli ospiti. Riolfo inserisce Casagrande per Boccia e Spezzano per Galliani

59' prove di derby per la curva nerazzurra che inizia a sentire la sfida di Sanremo in programma domenica prossima

57' gran giocata di Busato che serve Boccia, che si gira e tira, potente ma centrale, Gadda respinge

50' esce Cenci entra Crivelli nella Novaromentin 

49' raddoppio Imperia: Costantini batte il corner lungo sul quale c'è Boccia, che libero va al tiro, sulla prima conclusione Gadda respinge, la palla torna a Boccia che al secondo tentativo fulmina il portiere avversario

Inizia il secondo tempo

Finisce il primo tempo

45' due minuti di recupero

42' primo cartellino giallo del match per Galliani

40' De Lorenzis si aggiusta bene il pallone e tenta il tiro della domenica ma svirgola, sullo sviluppo dell'azione l'Imperia rischia ma dopo una svirgolata di Guida la palla si perde in corner

35' poco da segnalare in questa fase centrale del primo tempo. L'Imperia tiene bene il campo, agli ospiti manca qualcosa negli ultimi 15 metri

22' Boccia temporeggia per la conclusione, alla fine il suo destro esce di poco sopra la traversa

19' destro di Gozzo potente ma impreciso

18' un po' di scaramucce tra Silvestri e Busato. L'attaccante imperiese è diffidato in ottica derby

15' prova a uscire la Novaromentin col tiro dal limite di Cenci,una specie di destro a giro con parabola troppo alta    

8' Imperia in vantaggio: al secondo vero affondo, Busato scambia bene con Costantini, il suo destro è centrale ma Gadda viene forse ingannato da un rimbalzo e trafitto. Non irresistibile l'estremo ospite qui 

4' tentativo di Di Giosia che prova col mancino al volo al termine di un'azione insistita dei nerazzurri. Palla alta

1' inizia il match

IMPERIA: Rossi, Di Giosia, Bresciani, Del Bello, Guida, Galliani, Boccia, Simonetti, Insolito, Costantini, Busato. A disp. Giroletti, Spezzano, Lopez, Freccero, Piccinin, Loporcaro, Ramires, Casagrande, Gemetto. All. Riolfo.

NOVAROMENTIN: Gadda, Pompilio, Silvestri, De Lorenzis, Longo, Gozzo, Bertelegni, Oliveri, Rettore, Tunesi, Cenci. A disp. Piersanti, Bignoli, Valenti, Crivelli, Mindruta, Bettini, Martiner, Polmoni, Bellingrado. All. Molluso.

ARBITRO: Giorgino di Milano

Federico Bruzzese

