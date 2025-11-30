Tutti gli appuntamenti e manifestazioni di oggi, domenica 30 novembre, in Riviera e Côte d'Azur

DOMENICA 30 NOVEMBRE

SANREMO



9.00 & 14.00. Quarto e quinto turno dell’ultima giornata del 2° Festival Internazionale di Scacchi Città di Sanremo organizzato da A.s.d. Scacchi Sanremo Nenad Sulava. Forte di Santa Tecla, info 338.4706130 (più info)



10.00-18.00. Esposizione dal titolo ‘Olive verdi giganti’ di Gabriele Boccacini realizzata a partire dalla raccolta e dalla selezione di elementi residuali e marginali. Galleria civica della Pigna, via Palma 6, fino all’11 gennaio (da martedì a domenica h 10/12-15/18)

10.00-17.00. Costellazioni Familiari Esoteriche: giornata per esplorare le dinamiche del sistema familiare e ritrovare nuove direzioni interiori. Conduce il Dr. Giovanni Rossetti (Istituto Nemeton). Sala Orizzonti, Corso degli Inglesi 17 (90 euro, posti limitati), info e prenotazioni 320 2921392 (Maria Giovanna)



10.30. Commemorazione delle vittime dell’eccidio nazifascista di San Romolo, avvenuto il 15/11/ 1944 durante uno dei rastrellamenti più drammatici che la nostra città dovette subire con celebrazione della Messa nella chiesa di San Romolo. Vento a cura della Sezione ANPI ‘G. Cristiano Pesavento’



10.55. Segnale d’avviso per ‘Autunno in Regata + Gorilla Gang Cup – 42° Campionato Invernale West Liguria. Specchio acqueo davanti alla città (più info)



12.30. ‘Domenica Bestiale’: evento dedicato ai magnifici anni 80 e 90 dell’Odeon animato da Master DBJ con menu a 40 euro vini esclusi. Serra La Fenice di Villa Nobel. Corso Cavallotti 116, prenotazioni al 349.4661632

13.00. WSOP World Series of Poker Circuit: torneo di poker. Sale del Casinò municipale, fino al 1° dicembre (info e programma)



15.30. ‘Ariston Tour’: percorso guidato nei camerini, nei corridoi e nelle sale da cui sono passati i più importanti artisti del mondo alla scoperta dei segreti e delle curiosità di questo luogo magico (durata 60 minuti, escluso i giorni dello spettacolo teatrale). Apertura cassa mezz’ora prima del tour (9 euro). Ingresso dalla hall del Teatro Ariston (più info)



15.30. Premiazione 12° concorso fotografico nazionale ‘Memorial Pavan – Città di Sanremo’. Palazzo Roverizio in via Escoffier 29



16.00-19.00. Mostra audiovisiva dal titolo ‘Alfredo e Libereso, amici per natura. Intrecci di vita’ con omaggio a due importanti personalità del nostro Ponente, il fotografo e storico locale Alfredo Moreschi e Libereso Gugliemi, botanico (il famoso ’giardiniere di Calvino’). Locali ex Whisky a Gogo, Galleria laterale Ariston, Via Matteotti 230 (aperta da mercoledì a domenica fino al 14 dicembre)



17.30. Nell'ambito della mostra audiovisiva dal titolo ‘Alfredo e Libereso', appuntamento a cura del Club per l'Unesco di Sanremo con un Omaggio ad Alfredo ricordando e ricostruendo con filmati ed interviste la loro collaborazione in occasione della Mostra 'Sanremo e l'Europa: l'immagine della città tra Otto e Novecento', tenutasi nel 2018. Locali ex Whisky a Gogo, Galleria laterale Ariston, Via Matteotti 230



18.30. Presentazione libro ‘Misteri al Casinò di Sanremo’ di Morena Fellegara. Letture a cura di Loredana De Flaviis e Paolo Paolino del Teatro dell'Albero. Dialogo a cura di Romano Lupi. Libreria Ubik, via Roma 91

20.00. Finalissima del concorso canoro ‘Cantainverno 25’. Presentano Alex Penna e Salvatore Stella in rappresentanza del Festival Story e Sanremo Clonati. ‘Il Porto Vecchio’ trattoria e pizzeria in via Nino Bixio 55



IMPERIA

6.45. 14^ Ronde Valli Imperiesi: partenza da Calata Anselmi + assistenza e riordini: Calata Anselmi (h 8.40/18.00) + Start P.S. 1: h 7.42 + P.S. 2: h 10.32 + P.S. 3: h 13.07 + P.S. 4: h 16.02 + arrivo e premiazione alle 17.00 in Calata Anselmi (più info)



9.30. Giornata celebrativa per gli 80 anni di attività della Confcommercio Imperia con talk suddiviso in quattro sezioni, dedicate ai diversi periodi storici dal 1945 al 2025: un percorso che ripercorre l’evoluzione economica e sociale della provincia di Imperia attraverso otto decenni di cambiamenti. Auditorium della Camera di Commercio (più info)

10.00- 18.00. Nell’ambito della 14^ Ronde Valli Imperiesi, apertura spazio ‘Rally’ con stand gastronomici alla Expo Salso con musica ed intrattenimento



15.00. ‘Ascolta il corpo....ritrova la strada!’: Roberta Corti, biologa e autrice del libro ‘Maledetto HPV’, porterà le partecipanti a comprendere meglio noi stesse, il nostro corpo e i meccanismi che regolano la nostra realtà. Dialogano con l'autrice la libraia Nadia Schiavini e la Krisalide Francesca Rutigliano, insegnante d'arte e operatrice olistica Mindfulness. Villa Faravelli, Museo MACI, Viale Matteotti 151 (evento gratuito), info e prenotazioni museiimperia@solidarietaelavoro.it



17.00. Commedia brillante ‘Pasta Amore e Polizia’, per la regia di Maura Polito, con la collaborazione di Silvia Villa. Evento realizzato dalla compagnia ‘Spacciattori di sogni APS’ nell’ambito del programma dedicato alla Giornata Internazionale delle Persone con Disabilità, con l’obiettivo di promuovere una cultura dell’inclusione e del rispetto delle diversità. Teatro del Mutuo Soccorso di via Santa Lucia 14, info e prenotazioni al numero 371 6108307



17.30. ‘La Voce delle Donne’: spettacolo teatrale con Cristina Sarti e con la musicista Luisa Repola al pianoforte con un’alternanza di letture, monologhi ed esecuzioni musicali appositamente selezionate per accompagnare il percorso tematico proposto. Salone del Ridotto del Teatro Cavour, ingresso libero



VENTIMIGLIA



10.00-19.00. Villaggio di Natale con bancarelle di dolci tradizionali natalizi, prodotti Deco, cioccolata calda, vin brûlé, biscotti speziati e un’ampia scelta di decorazioni artigianali, idee regalo e la casa di Babbo Natale + Animazione con cantastorie, truccabimbi, melodie di canti e musiche natalizie e numerose attività pensate per divertire i più piccoli e coinvolgere le famiglie. Chiostro di Sant’Agostino in piazza Bassi



VALLECROSIA



16.30. ‘United colors of Oliviero’: inaugurazione mostra omaggio al maestro Oliviero Toscani curata da ‘Mostra collettiva associazione culturale fotografica Controluce’. Sala polivalente G. Natta, via C. Colombo, solettone sud, ingresso libero



17.00, 18.00 & 21.00. ‘Assolto o colpevole’: spettacolo allestito dal gruppo ‘Donatori di Teatro’ a cura di Enrico Cenderelli (tre rappresentazioni con intero incasso devoluto in beneficenza). Teatro San Rocco, necessaria prenotazione ai numeri 333 6155989 e 342 7228315



BORDIGHERA



18.00. Per la festa patronale 'Pellegrini di Speranza’, rassegna dei cori parrocchiali con canti, salmi e riflessioni. Diversi cori canteranno inni di lode e giubilari. Chiesa di San Nicolò di Bari a Borghetto San Nicolò



TAGGIA ARMA



9.00. Escursione da Prati Piani all’Alpe di Baudo al Monte Grande accompagnati dalla guida GAE Marco Macchi (10 euro). Ritrovo alle ore 9 presso la ex stazione di Arma di Taggia oppure alle ore 9.45 ai Prati Piani, info 327 0824866 (più info)



9.30. Festeggiamenti in onore di Santa Barbara a cura dell’Associazione Nazionale Marinai d'Italia. Sagrato della Chiesa di San Giuseppe e Sant'Antonio ad Arma



15.15. Per la rassegna ‘Angelo lo Faro’ (3ª edizione), commedia messa in scena dagli attori del Teatralnervi di Genova dal titolo ‘Gilda Peragallo, ingegnere’. Teatro parrocchiale di Arma (di fianco alla Chiesa), ingresso a offerta libera

ENTROTERRA

CAMPOROSSO

16.30. In occasione della Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne, evento musicale-teatrale dal titolo 'La differenza tra te e me' ideato dal gruppo Penelope con Silvia Neonato e Daniela Cassini. Sul palco Mauro Laura, Giorgio Tubère e Marco Capena che reciteranno 'Manutenzioni - Uomini a nudo', un testo di Monica Lanfranco + 'Dio negò la donna?', riflessioni con pastore valdese Jonathan Terino. Evento animato da musiche e canzoni di Marisa Fagnani e Carlo Ormea. Centro Falcone, ingresso libero



17.00. Per ‘Corsi e Percorsi Coop’, incontro dal titolo ‘La differenza tra te e me’ nell’ambito della giornata contro il femminicidio con la giornalista Silvia Neonato e sipari di musica. Salone Falcone del Palabigauda, ingresso libero



CARPASIO



9.45. Escursione da Prati Piani all’Alpe di Baudo al Monte Grande accompagnati dalla guida GAE Marco Macchi (10 euro). Ritrovo alle ore 9 presso la ex stazione di Arma di Taggia oppure alle ore 9.45 ai Prati Piani, info 327 0824866 (più info)



DOLCEACQUA

9.00-18.00. Mercatino del Biologico e dell’Artigianato in Piazza Mauro e in piazza Garibaldi

18.00. Inaugurazione mostra collettiva degli ‘Amici della Tour des Artistes’ con lettura di Poesie di Alda Merini e Rita De Santis, il tutto accompagnato da caldarroste, vin brulé e tanta musica. Via Castello 1 (Piazzetta dell’armatore)



PIEVE DI TECO

8.00-19.00. Mercatino dell’Antiquariato e usato sotto i portici medievali, nelle piazze del paese e via Garibaldi (ogni ultima domenica del mese)



15.00. ‘Io non scrivo canzoni d’amore’: spettacolo musicale con Geddo, un concerto ironico, autentico e profondo di uno dei cantautori liguri più rappresentativi. (10 euro). Teatro Salvini (più info)



TRIORA



10.30-18.00. Apertura del Museo Etnografico e della Stregoneria: nelle 15 sale viene ricordato il processo alla stregoneria tra il 1587 e il 1589 (tutti i giorni, sabato, domenica e festivi anche al mattino dalle h 10.30/12, fino al 31 marzo 2026). Museo Etnografico, corso Italia 1 (più info)



VALLEBONA



10.30-16.30. Bazar di Natale a Vallebona: mercatino dei libri, giochi e manufatti + buon cibo preparato dai genitori dell'associazione + Laboratori Artistico-Manuali con contributo a sostegno delle attività dell’Associazione Pedagogica Steineriana Vallebona (h 10.30/12-14/16.30). Locali dell'asilo ‘Bambini Felici’, Via del Município 4, ingresso libero, info +39 375 5618126 (più info)



FRANCIA

CANNES



11.00. Festival de Danse Cannes 2025: 25esima edizione del Festival Internazionale di Danza contemporanea. Evento biennale con un'ampia scelta di prime mondiali, prime francesi e talenti emergenti. Luoghi vari, fino al 7 dicembre (il programma)



MONACO



10.00-20.00. ‘Monte-Carlo Gastronomie’ (28ª edizione): possibilità di degustare e acquistare un'ampia gamma di prodotti accuratamente selezionati in vista delle festività. Più di 100 produttori di prodotti gastronomici francesi, italiani ed europei saranno presenti su 2.500 metri quadrati, in una cornice raffinata e conviviale. Chapiteau de Fontvielle, fino al 1° dicembre (più info)



18.00. Concerto Sinfonico: David Fray suona e dirige Bach. Auditorium Ranieri III (più info)



NICE



11.00-21.00. Villaggio di Natale: 45 chalet ospitano un’ampia gamma di artigianato con prodotti natalizi, oltre a uno spazio degustazione più ampio con vin brulé, birre di Natale, salumi e formaggi, bar con ostriche, champagne e altre specialità, socca, waffle, ecc. Jardin Albert 1er, fino al 4 gennaio (più info)



