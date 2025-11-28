Sanremo protagonista alla “Mediterranean Tourism Foundation”: il sindaco Mager presenta Festival e Casinò come motori dell’economia cittadina

Sanremo porta la propria esperienza oltreconfine e diventa modello di integrazione tra cultura, turismo ed economia. È quanto emerso oggi a Malta durante la “Masterclass: New Markets, Emerging Trends – Attracting the Right Visitors”, appuntamento centrale del forum internazionale “Mediterranean Tourism Foundation”, dove il sindaco Alessandro Mager ha illustrato il ruolo strategico del Festival della Canzone Italiana e del Casinò per lo sviluppo della città.

Nel suo intervento, il primo cittadino ha sottolineato come il Festival rappresenti oggi «un’infrastruttura economica, un vero e proprio acceleratore turistico che sostiene l’economia, valorizza l’immagine della città e ne rafforza la competitività nel mercato nazionale e internazionale». Un cambiamento favorito dalla profonda evoluzione impressa dal 2020, quando la direzione artistica di Amadeus ha esteso la manifestazione oltre i confini del Teatro Ariston, trasformandola in un’esperienza diffusa.

Con il progetto “Tra palco e città”, ha spiegato Mager, Sanremo è diventata «la sede di un vero e proprio ecosistema culturale, commerciale e mediatico». Ed è proprio questa capacità di mettere in rete cultura, territorio ed economia che, secondo il sindaco, costituisce «la vera forza del Festival e il motivo per cui può essere considerato uno dei pilastri fondamentali dell’economia sanremese». Ampio spazio, nel corso della relazione, è stato dedicato anche al ruolo del Casinò di Sanremo, definito dal sindaco una componente storica e strategica dell’offerta turistica locale. Mager ha evidenziato come la casa da gioco, se inserita in una programmazione condivisa con gli altri attori del territorio, possa contribuire in modo determinante alla diversificazione dell’economia cittadina.

«Per la città – ha dichiarato – il Casinò è un motore economico attivo e strategico, capace di generare ricchezza, occupazione e risorse, contribuendo in maniera concreta allo sviluppo del turismo locale». Un elemento, questo, che rafforza la posizione di Sanremo come destinazione di intrattenimento di alto livello, anche grazie a un calendario ricco di eventi e iniziative culturali durante tutto l’anno. Il sindaco ha inoltre annunciato la volontà di proseguire il dialogo con i partner internazionali presenti alla masterclass per sviluppare nuove occasioni di collaborazione e crescita per la città dei fiori.

Il forum maltese si è concluso con il concerto “Mediterranean Stars”, eseguito dall’Orchestra del Mediterraneo sotto la direzione artistica del maestro Bruno Santori, già alla guida dell’Orchestra Sinfonica di Sanremo. L’esibizione verrà successivamente trasmessa da Rai e dalla televisione nazionale maltese, portando ancora una volta Sanremo sulla scena internazionale.