Nice Airport Shuttle: l'innovazione del transfer condiviso riscrive le regole del viaggio!

Dimentica lo stress del transfer aeroportuale. Il servizio NCC (Noleggio Con Conducente) Nice Airport Shuttle lancia un modello di viaggio completamente personalizzabile che mette il passeggero al centro, garantendo allo stesso tempo un notevole risparmio. Con partenze da Arma di Taggia, Sanremo, Bordighera e Ventimiglia verso l'Aeroporto di Nizza (Nice Côte d'Azur Airport), il servizio si adatta a ogni esigenza, che tu sia un viaggiatore solitario, una famiglia o un gruppo.

Tu decidi: condividi e risparmia, oppure scegli l'esclusività

Il cuore dell'innovazione risiede nella sua duplice offerta, gestibile interamente tramite l'App Nice Airport Shuttle:

Modalità Condivisa (Smart Sharing):

Crea la Tua Corsa: Sei tu a specificare data, orario esatto e indirizzi di prelievo.

Risparmia Condividendo: Il prezzo iniziale fisso di €150 (per 1-8 passeggeri) scende automaticamente man mano che altri viaggiatori, che cercano la stessa tratta e orario, si uniscono alla prenotazione. Il costo può arrivare fino a un incredibile €50 a persona!

Promozione Gruppo: Un'offerta speciale prevede che, in caso di 3 passeggeri, la terza persona viaggi GRATIS (costo totale di €100).

Gruppi 4+: Per le famiglie o i gruppi più numerosi, il costo rimane fisso a soli €150 totale, garantendo un enorme risparmio.

Transfer Esclusivo (Massima Privacy):

Per chi desidera la massima riservatezza, è disponibile un Van privato dedicato solo a te e ai tuoi accompagnatori (fino a 8 persone), senza alcuna condivisione, al costo fisso di €150 totale. Ideale per famiglie, gruppi o chiunque necessiti di orari personalizzati e comfort assoluto.

Come funziona? Semplicissimo, tramite App

Il processo è snello e totalmente digitale:

Crea il Tuo Viaggio: Inserisci i dettagli della corsa sull'app.

Unione Automatica: L'app verifica se altri passeggeri cercano la stessa tratta e, in caso affermativo, vi unisce automaticamente per massimizzare il risparmio.

Verifica e Pagamento: Ricevi la conferma via email e paghi il prezzo finale scontato solo 24 ore prima della partenza.

Il servizio è operativo tutti i giorni, dalle 3:00 alle 23:00. In caso di domande o necessità di cancellazione, il team di supporto è disponibile tramite l'app o ai contatti diretti.

CONTATTI NICE AIRPORT SHUTTLE

Email: suegiuperlavalle@gmail.com

WhatsApp: +39 389 000 7340

App: Cerca Nice Airport Shuttle su tutti gli store.