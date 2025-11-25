Tutti gli appuntamenti e manifestazioni da martedì 25 a domenica 30 novembre, in Riviera e Côte d'Azur

MARTEDI’ 25 NOVEMBRE



SANREMO



9.45. Evento di sensibilizzazione per la giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne presso la Panchina Rossa Mercato Annonario Sanremo. Intervengono: Antonella Plateroti, referente del Centro Antiviolenza Provinciale, Fulvio Fellegara, Vice-Sindaco di Sanremo, Vittorio Toesca, Consigliere comunale alle Pari Opportunità di Sanremo. Evento a cura dell'Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti insieme al Centro Antiviolenza ISV e agli alunni delle classi dell'Istituto Colombo di Sanremo con performances artistiche e musicali. Modera Roberto Pecchinino



10.00. Flash mob per la Giornata Internazionale contro la Violenza sulle Donne: le dipendenti del Comune riceveranno un nastro rosso da mettere intorno al collo e osserveranno un minuto di silenzio. Atrio di Palazzo Bellevue



10.00-18.00. Esposizione dal titolo ‘Olive verdi giganti’ di Gabriele Boccacini realizzata a partire dalla raccolta e dalla selezione di elementi residuali e marginali. Galleria civica della Pigna, via Palma 6, fino all’11 gennaio (da martedì a domenica h 10/12-15/18)



11.00. Nella Giornata Internazionale contro la Violenza sulle Donne, ‘Voci di vite spezzate’: proiezione su maxi schermo di immagini realizzate dagli allievi dell'Accademia delle Belle Arti con lettura dei nomi di tutte le donne vittime di femminicidio nel 2025. Evento a cura di Fidapa, Zonta Sanremo, centro Aiuto alla Vita, centro provinciale antiviolenza, Cpo, centro ascolto Caritas e Inner Wheel. Scalinata del Casinò



13.00. WSOP World Series of Poker Circuit: torneo di poker. Sale del Casinò municipale, fino al 1° dicembre (info e programma)



15.00-17.00. ‘Voci che rompono il silenzio: un manifesto contro la violenza’: incontro sul tema della manipolazione affettiva con interventi della dott.ssa Simona Donati, della dott.ssa Laura Garibotto, del dott. Marco Mollica, del dott. Giuseppe Pili e della dott.ssa Angela Caldarera. Previsti interventi musicali a cura di Delta, Drean Ish, J-Losco, Marko Kurtinovic, Rita Longordo, Rugiò, Feet dj. Organizzato in collaborazione con il Dipartimento Politiche Antidroga, L’Ancora, Tavolo Giovani, Centro Antiviolenza ISV. Atrio del Palafiori



20.00. Proiezione speciale del film ‘Storia di un riscatto’ di Stefano OdoardI, che tratta il tema della libertà e del riscatto personale e sociale attraverso la narrazione della storia vera di Giuseppe Vinci, l’imprenditore sardo rapito dall’anonima sequestri nel 1994. Roof 1 del Teatro Ariston (info e acquisto biglietti a questo link)



IMPERIA



10.00-18.00. Per la XXIV Settimana della Cultura d’Impresa, iniziativa nazionale promossa da Confindustria e Museimpresa, visite guidate al Museo dell’Olivo Carlo Carli (Via Garessio 13): con l’ausilio di un’audioguida (italiano, tedesco, inglese, francese) che spiega e contestualizza ogni oggetto, reperto e attrezzo. Su prenotazione possibilità di concludere l’esperienza all’Emporio con un assaggio di olio extravergine (h 10/13-15/18)



10.30. Nella Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, esposizione di scatti fotografici a tema a cura dell’Istituto ‘Amoretti’ con intervento di rappresentanti della Procura della Repubblica, Azienda Sanitaria Locale 1 Imperiese, Centro Antiviolenza. Insieme Senza Violenza e Carabinieri di Imperia che illustreranno gli aspetti tecnico-giuridici, operativi, sanitari, assistenziali ed esperienziali collegati al protocollo cosiddetto ‘Codice Rosso’. Piazza Roma di Porto Maurizio



11.45. In occasione della ‘Giornata Internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne’, inaugurazione della nuova ‘Sala ascolto’ per le persone vittime di violenza, luogo in cui queste ultime potranno essere ascoltate in un ambiente protetto e confortevole. Questura di Imperia



18.00. Per la rassegna ‘Capitani coraggiosi. Il grande teatro del mare’, performance di Roberto Alinghieri su Robinson Crusoe. Ridotto del Teatro Cavour (info e acquisto biglietti a questo link)



21.00. ‘Carmen’: rappresentazione dell’Opera di Georges Bizet con il coro dell’Opera di Parma, l’Orchestra Sinfonica delle Terre Verdiane, con Eleonora Filipponi (Carmen). Maestro Concertatore e Direttore Stefano Giaroli. Regia Alessandro Brachetti. Teatro Cavour (info e acquisto biglietti a questo link)

VENTIMIGLIA



9.00. Nella Giornata internazionale contro la violenza sulle donne, incontro conclusivo del percorso svolto con le scuole sulla posa del ‘Tappeto Rosso’ con la partecipazione del Vice Sovrintendente della Polizia di Stato Tiziana Cavalleri, l’Arma dei Carabinieri, la criminologa Flavia Fiumara, la coordinatrice del Centro Antiviolenza ISV Roberta Rota, l’avvocata Paola Viviani, presidente della Commissione Pari Opportunità del Tribunale di Imperia, e la direttrice dell’Istituto internazionale di studi liguri Daniela Gandolfi + esibizione del Coro e Orchestra del Liceo Musicale ‘Cassini’ di Sanremo, oltre ai contributi video e alle rappresentazioni teatrali curate dagli studenti del ‘Fermi Polo Montale’. Teatro Comunale



9.00-17.00. Mostra di pittura dal titolo 'Tempo ciclico' di Donatella Perno. Museo Civico Archeologico 'Girolamo Rossi', Via Verdi 41, fino al 21 dicembre (h 9.00/12.30-15.00/17.00, chiusa lunedì e domenica)



BORDIGHERA

17.00-19.00. Mostra collettiva di pittura dal titolo ‘Donnamore’. Sede dell'Unione Culturale Democratica di Bordighera, in via al Mercato 8, ingresso libero, fino al 29 novembre



OSPEDALETTI



10.00-11.30. Corso gratuito di ‘Memory Training (allenamento della memoria): tieni in allenamento la tua memoria’ organizzato dal Comune di Ospedaletti e dall'Associazione 'Auser' di Sanremo rivolto ai pensionati residenti. Sala Eventi del Centro culturale polivalente 'La Piccola' in via Cavalieri di Malta (anche il 2 e 9 dicembre), prenotazione al 0184 682498



17.00. Nella giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, ‘Note e pensieri contro la violenza’: concerto della cantautrice genovese Lobina, monologo recitato da Loredana De Flaviis dal titolo 'Sbocceranno i fiori a primavera' di Loriana Lucciarini e lettura di alcune poesie di Yuleisy Cruz Lezcano. Evento a cura di Franco La Sacra e Paolo Paolino. Teatro ‘La Piccola’, ingresso gratuito

ENTROTERRA

CIPRESSA



21.00. ‘Le Emozioni in Coppia’: in occasione della Giornata Internazionale per l'eliminazione della Violenza sulle Donne, un viaggio per riconoscere le dinamiche disfunzionali e riscoprire la potenza delle emozioni positive + laboratori esperienziali in cui si svilupperà la tematica ‘Le emozioni in coppia: tra valorizzazione e svalutazione’. Relatrice la Dott.ssa Roberta Rota. Sala Consiliare del Comune, partecipazione gratuita



TRIORA



10.00. In occasione della giornata internazionale contro la violenza sulle donne, saluti istituzionali del Comune + riflessione su ‘Giustizia e violenza di genere: dal riconoscimento alla tutela effettiva’ + inaugurazione dell’installazione collettiva ‘Un filo rosso tra le case’, un lungo nastro rosso che unisce la Cabotina, il Museo di Triora e Piazza del Castello, con il racconto collettivo del lavoro svolto nei giorni precedenti + inaugurazione di una panchina rossa, accompagnata dall’intervento delle bambine e bambini delle scuole di Triora e di Badalucco



14.30-18.00. Apertura del Museo Etnografico e della Stregoneria: nelle 15 sale viene ricordato il processo alla stregoneria tra il 1587 e il 1589 (tutti i giorni, sabato, domenica e festivi anche al mattino dalle h 10.30/12, fino al 31 marzo 2026). Museo Etnografico, corso Italia 1 (più info)



FRANCIA

CANNES



11.00. Festival de Danse Cannes 2025: 25esima edizione del Festival Internazionale di Danza contemporanea. Evento biennale con un'ampia scelta di prime mondiali, prime francesi e talenti emergenti. Luoghi vari, fino al 7 dicembre (il programma)



Per conoscere tutti gli eventi di oggi in Costa Azzurra cliccare su www.montecarlonews.it



WORK IN PROGRESS...



MERCOLEDI’ 26 NOVEMBRE



SANREMO



10.00-18.00. Esposizione dal titolo ‘Olive verdi giganti’ di Gabriele Boccacini realizzata a partire dalla raccolta e dalla selezione di elementi residuali e marginali. Galleria civica della Pigna, via Palma 6, fino all’11 gennaio (da martedì a domenica h 10/12-15/18)



13.00. WSOP World Series of Poker Circuit: torneo di poker. Sale del Casinò municipale, fino al 1° dicembre (info e programma)

16.00-19.00. Mostra audiovisiva dal titolo ‘Alfredo e Libereso, amici per natura. Intrecci di vita’ con omaggio a due importanti personalità del nostro Ponente, il fotografo e storico locale Alfredo Moreschi e Libereso Gugliemi, botanico (il famoso ’giardiniere di Calvino’). Ingresso laterale del teatro Ariston (aperta da mercoledì a domenica fino al 14 dicembre)



IMPERIA



10.00-18.00. Per la XXIV Settimana della Cultura d’Impresa, iniziativa nazionale promossa da Confindustria e Museimpresa, visite guidate al Museo dell’Olivo Carlo Carli (Via Garessio 13): con l’ausilio di un’audioguida (italiano, tedesco, inglese, francese) che spiega e contestualizza ogni oggetto, reperto e attrezzo. Su prenotazione possibilità di concludere l’esperienza all’Emporio con un assaggio di olio extravergine (h 10/13-15/18)



10.00-13.00. In occasione della Festa Patronale di San Leonardo, apertura del Museo Navale con un ricco programma di visite accompagnate gratuite per i residenti (info e prenotazioni a questo link)



14.00-17.00. In occasione della Festa Patronale di San Leonardo, apertura di Villa Grock e del museo del Clown con un ricco programma di visite accompagnate gratuite per i residenti (info e prenotazioni a questo link)



17.00. Santa Messa solenne officiata dal vescovo di Albenga-Imperia, monsignor Guglielmo Borghetti in occasione del santo patrono, San Leonardo + processione fino alla Casa di San Leonardo Parasio, luogo simbolico della tradizione religiosa portorina

VENTIMIGLIA



9.00-17.00. Mostra di pittura dal titolo 'Tempo ciclico' di Donatella Perno. Museo Civico Archeologico 'Girolamo Rossi', Via Verdi 41, fino al 21 dicembre (h 9.00/12.30-15.00/17.00, chiusa lunedì e domenica)



14.00-17.00. ‘Scriviamo insieme il GECT!’ (gruppo europeo di cooperazione territoriale): III Simposio della Cooperazione Franco-Italiana in occasione del IV anniversario della firma del trattato del Quirinale con la partecipazione di numerosi relatori. Teatro Comunale (locandina con il programma)



BORDIGHERA

17.00-19.00. Mostra collettiva di pittura dal titolo ‘Donnamore’. Sede dell'Unione Culturale Democratica di Bordighera, in via al Mercato 8, ingresso libero, fino al 29 novembre

ENTROTERRA

BADALUCCO

20.30. Per il ciclo ‘Riunione di famiglia’ (incontri di formazione e di sostegno alla genitorialità totalmente gratuiti), la dott.ssa Sara Orsino interviene sul tema ‘(S)Parlami di tuo figlio adolescente’. Bar Pradio



TRIORA



14.30-18.00. Apertura del Museo Etnografico e della Stregoneria: nelle 15 sale viene ricordato il processo alla stregoneria tra il 1587 e il 1589 (tutti i giorni, sabato, domenica e festivi anche al mattino dalle h 10.30/12, fino al 31 marzo 2026). Museo Etnografico, corso Italia 1 (più info)



FRANCIA

CANNES



11.00. Festival de Danse Cannes 2025: 25esima edizione del Festival Internazionale di Danza contemporanea. Evento biennale con un'ampia scelta di prime mondiali, prime francesi e talenti emergenti. Luoghi vari, fino al 7 dicembre (il programma)

MONACO



10.30 & 14.30. ‘Balla con Frankie’: spettacolo musicale di beneficenza con la partecipazione delle allieve della scuola di danza ‘White Rabbit’ di Ventimiglia (due rappresentazioni). Evento a cura dell’associazione ‘Les Enfants de Frankie’. Auditorium Ranieri III (più info)



20.00. Monte-Carlo Jazz Festival 2025: musica jazz con Yuri Buenaventura & Monty Alexande. Opéra Garnier Monte-Carlo, fino al 29 novembre (più info)





GIOVEDI’ 27 NOVEMBRE

SANREMO



10.00-18.00. Esposizione dal titolo ‘Olive verdi giganti’ di Gabriele Boccacini realizzata a partire dalla raccolta e dalla selezione di elementi residuali e marginali. Galleria civica della Pigna, via Palma 6, fino all’11 gennaio (da martedì a domenica h 10/12-15/18)



13.00. WSOP World Series of Poker Circuit: torneo di poker. Sale del Casinò municipale, fino al 1° dicembre (info e programma)

16.00-19.00. Mostra audiovisiva dal titolo ‘Alfredo e Libereso, amici per natura. Intrecci di vita’ con omaggio a due importanti personalità del nostro Ponente, il fotografo e storico locale Alfredo Moreschi e Libereso Gugliemi, botanico (il famoso ’giardiniere di Calvino’). Ingresso laterale del teatro Ariston (aperta da mercoledì a domenica fino al 14 dicembre)

17.30. Nell’ambito della mostra ‘Alfredo e Libereso, amici per natura. Intrecci di vita’, presentazione libro ‘La Liguria Immaginifica’ di Alessandra Chiappori. Dialoga con l’autrice Loretta Marchi. Teatro Ariston, ingresso laterale



IMPERIA

8.30-13.00. Per ‘Novembre Azzurro’, visite gratuite – prenotabili on line QUI – con gli specialisti di Asl1: un'occasione preziosa per la popolazione maschile per confrontarsi senza necessità di prenotazione. 4 ° piano dell'ospedale di Imperia



10.00-18.00. Per la XXIV Settimana della Cultura d’Impresa, iniziativa nazionale promossa da Confindustria e Museimpresa, visite guidate al Museo dell’Olivo Carlo Carli (Via Garessio 13): con l’ausilio di un’audioguida (italiano, tedesco, inglese, francese) che spiega e contestualizza ogni oggetto, reperto e attrezzo. Su prenotazione possibilità di concludere l’esperienza all’Emporio con un assaggio di olio extravergine (h 10/13-15/18)

12.00 & 13.00. Per ‘Teatro a Mezzogiorno’, Paolo Conte raccontato da Eugenio Ripepi, chitarra e voce (due rappresentazioni). Foyer del Teatro Cavour (info e prenotazioni)



VENTIMIGLIA



9.00-17.00. Mostra di pittura dal titolo 'Tempo ciclico' di Donatella Perno. Museo Civico Archeologico 'Girolamo Rossi', Via Verdi 41, fino al 21 dicembre (h 9.00/12.30-15.00/17.00, chiusa lunedì e domenica)



15.00. ‘Gli obiettivi Ambientali, Sociali e di Governance nel Real Estate - Opportunità tra Italia e Monaco’. Evento a cura di ‘Sportello Italia’. Forte dell’Annunziata, Spazio Luigino Maccario



BORDIGHERA



16.30. ‘Digitale Facile: incontri per cittadini connessi e sicuri’: appuntamento gratuito dedicato al mondo digitale atto a scoprire come usare in sicurezza i servizi online, accedere ai servizi digitali della Pubblica Amministrazione, riconoscere le fake news e imparare piccoli trucchi utili per navigare con consapevolezza. Biblioteca Civica Internazionale di via Romana 52, partecipazione gratuita

17.00-19.00. Mostra collettiva di pittura dal titolo ‘Donnamore’. Sede dell'Unione Culturale Democratica di Bordighera, in via al Mercato 8, ingresso libero, fino al 29 novembre



ENTROTERRA

TRIORA



14.30-18.00. Apertura del Museo Etnografico e della Stregoneria: nelle 15 sale viene ricordato il processo alla stregoneria tra il 1587 e il 1589 (tutti i giorni, sabato, domenica e festivi anche al mattino dalle h 10.30/12, fino al 31 marzo 2026). Museo Etnografico, corso Italia 1 (più info)



FRANCIA

CANNES



11.00. Festival de Danse Cannes 2025: 25esima edizione del Festival Internazionale di Danza contemporanea. Evento biennale con un'ampia scelta di prime mondiali, prime francesi e talenti emergenti. Luoghi vari, fino al 7 dicembre (il programma)

MONACO



18.00. In occasione dell'evento dedicato a Paolo Borsellino, proiezione del docu-film ‘Paolo Vive’ di Debora Scalzo (sottotitolato in inglese). Partecipano l’Ambasciatore S.E. Manuela Ruosi, la regista Debora Scalzo e l'attore protagonista Bruno Torrisi. Sala Vasarely dell'Auditorium Rainier III (su invito)



18.30. ‘Frozen - La regina delle nevi’: spettacolo musicale sul ghiaccio con le iconiche canzoni di Frozen 1 e 2, eseguite dal vivo in francese. Grimaldi Forum di Monaco (più info)



20.00. Monte-Carlo Jazz Festival 2025: musica jazz con Morcheeba & Léa Maria Fries. Opéra Garnier Monte-Carlo, fino al 29 novembre (più info)



VENERDI’ 28 NOVEMBRE



SANREMO



10.00-18.00. Esposizione dal titolo ‘Olive verdi giganti’ di Gabriele Boccacini realizzata a partire dalla raccolta e dalla selezione di elementi residuali e marginali. Galleria civica della Pigna, via Palma 6, fino all’11 gennaio (da martedì a domenica h 10/12-15/18)

11.00 & 15.30. ‘Ariston Tour’: percorso guidato nei camerini, nei corridoi e nelle sale da cui sono passati i più importanti artisti del mondo alla scoperta dei segreti e delle curiosità di questo luogo magico (durata 60 minuti, escluso i giorni dello spettacolo teatrale). Apertura cassa mezz’ora prima del tour (9 euro). Ingresso dalla hall del Teatro Ariston (più info)



13.00. WSOP World Series of Poker Circuit: torneo di poker. Sale del Casinò municipale, fino al 1° dicembre (info e programma)



16.00-19.00. Mostra audiovisiva dal titolo ‘Alfredo e Libereso, amici per natura. Intrecci di vita’ con omaggio a due importanti personalità del nostro Ponente, il fotografo e storico locale Alfredo Moreschi e Libereso Gugliemi, botanico (il famoso ’giardiniere di Calvino’). Ingresso laterale del teatro Ariston (aperta da mercoledì a domenica fino al 14 dicembre)



17.00. 2° Festival Internazionale di Scacchi Città di Sanremo organizzato da A.s.d. Scacchi Sanremo Nenad Sulava: controllo Presenze e Abbinamenti e 1° Turno. Forte di Santa Tecla, fino al 30 novembre, info 338.4706130 (più info)



IMPERIA



10.00-18.00. Per la XXIV Settimana della Cultura d’Impresa, iniziativa nazionale promossa da Confindustria e Museimpresa, visite guidate al Museo dell’Olivo Carlo Carli (Via Garessio 13): con l’ausilio di un’audioguida (italiano, tedesco, inglese, francese) che spiega e contestualizza ogni oggetto, reperto e attrezzo. Su prenotazione possibilità di concludere l’esperienza all’Emporio con un assaggio di olio extravergine (h 10/13-15/18)

16.00. Inaugurazione dell'Accademia della Pubblica Amministrazione con la partecipazione del Ministro della Pubblica Amministrazione Paolo Zangrillo Aula dei Comuni della Provincia

17.00. Tavola rotonda dal titolo ‘Ruolo e prospettive del Pubblico Impiego nelle Autonomie Locali’. Sala del Consiglio a Palazzo Civico



17.00. Per la rassegna ‘Voci d’Autore’, incontro dal titolo ‘Tigri d'inchiostro’ con Marco Vallarino. Presenta: Francesco Basso, per un viaggio nella scrittura che graffia. Biblioteca ‘Spazio Raro’, via Verdi 14, ingresso libero



17.00. Per il ciclo ‘Quaestiones disputatae’, conferenza dal titolo ‘Paura e Ansia nella Società del Terzo Millennio: da Sindromi a Risorse, la Trasformazione Possibile’ con relatrice Maria Chiara Colli dell’Ordine degli Psicologi. Evento a cura dell’Associazione Culturale ‘Michele De Tommaso’. Biblioteca civica ‘L. Lagorio’

18.00-24.00. Nell’ambito della 14^ Ronde Valli Imperiesi, apertura spazio espositivo a cura Espansione Eventi alla Expo Salso con musica ed intrattenimento

VENTIMIGLIA



9.00-17.00. Mostra di pittura dal titolo 'Tempo ciclico' di Donatella Perno. Museo Civico Archeologico 'Girolamo Rossi', Via Verdi 41, fino al 21 dicembre (h 9.00/12.30-15.00/17.00, chiusa lunedì e domenica)

17.30. ‘Ventimiglia per il Sudan: accendiamo i riflettori su un conflitto dimenticato’ (evento di sensibilizzazione sulla crisi umanitaria in Sudan): dibattito ‘Oltre il confine: voci dal Sudan’ (h 17.30) + proiezione del film ‘Goodbye Julia’ di Mohamed Kordofani, Primo film sudanese presentato al Festival di Cannes (h 19). Sala Polivalente della Chiesa di Sant’Agostino (ingresso gratuito, con possibilità di lasciare un’offerta libera destinata a sostenere la popolazione civile sudanese)

21.00. In occasione della Giornata internazionale contro la violenza sulle Donne, spettacolo teatrale ‘La passione di Maria’ di e con Giorgia Brusco a cura dell’associazione Noy4You. Teatro Comunale, ingresso a offerta libera



BORDIGHERA

17.00-19.00. Mostra collettiva di pittura dal titolo ‘Donnamore’. Sede dell'Unione Culturale Democratica di Bordighera, in via al Mercato 8, ingresso libero, fino al 29 novembre



OSPEDALETTI



18.00. Incontro con lo scrittore Fulvio Rombo che presenta il suo ultimo libro ‘Oniride’ (Golem Edizioni). Dialoga con l'autore Annalisa Marrone. Centro Culturale La Piccola



TAGGIA ARMA



17.00. Per gli incontri gratuiti a tema ‘Amarti’, incontro dal titolo ‘Lo sviluppo psicomotorio in età evolutiva’ dedicato alle tappe di sviluppo psicomotorio nell’infanzia e alle modalità per sostenere la crescita armoniosa del bambino. Intervengono Marta Bertoni (Terapista della neuro e psicomotricità dell’età evolutiva), Martina Prette (psicologa). Sede dell'associazione Effetto Farfalla in via San Francesco 203 ad Arma, info 346 6651885



ENTROTERRA

DOLCEACQUA

20.15. Serata di Beneficenza per far conoscere la strada della cocaina, dalla produzione al consumo, a sostegno del progetto di Don Rito che salva i bambini impegnati nelle coltivazioni in Colombia con intervento di: Don Rito Alvarez, parroco di Vallecrosia, e accompagnamento Musicale di Beatrice & Serena. Opere parrocchiali via Roma 40



TRIORA



14.30-18.00. Apertura del Museo Etnografico e della Stregoneria: nelle 15 sale viene ricordato il processo alla stregoneria tra il 1587 e il 1589 (tutti i giorni, sabato, domenica e festivi anche al mattino dalle h 10.30/12, fino al 31 marzo 2026). Museo Etnografico, corso Italia 1 (più info)



FRANCIA

CANNES



11.00. Festival de Danse Cannes 2025: 25esima edizione del Festival Internazionale di Danza contemporanea. Evento biennale con un'ampia scelta di prime mondiali, prime francesi e talenti emergenti. Luoghi vari, fino al 7 dicembre (il programma)

MONACO



10.00-21.00. ‘Monte-Carlo Gastronomie’ (28ª edizione): possibilità di degustare e acquistare un'ampia gamma di prodotti accuratamente selezionati in vista delle festività. Più di 100 produttori di prodotti gastronomici francesi, italiani ed europei saranno presenti su 2.500 metri quadrati, in una cornice raffinata e conviviale. Chapiteau de Fontvielle, fino al 1° dicembre (più info)

20.00. ‘Inconnu à cette Adresse’: spettacolo teatrale di Kressmann Taylor con Jean-Pierre Darroussin e Stéphane Guillon. Théâtre Princesse Grace (più info)



20.00. Monte-Carlo Jazz Festival 2025: musica jazz con Morcheeba & Léa Maria Fries. Opéra Garnier Monte-Carlo, fino al 29 novembre (più info)



NICE



19.00. Inaugurazione del Villaggio di Natale: 45 chalet ospitano un’ampia gamma di artigianato con prodotti natalizi, oltre a uno spazio degustazione più ampio con vin brulé, birre di Natale, salumi e formaggi, bar con ostriche, champagne e altre specialità, socca, waffle, ecc. Jardin Albert 1er, fino al 4 gennaio (più info)



SABATO 29 NOVEMBRE



SANREMO



9.30 & 15.00. Secondo e terzo turno del 2° Festival Internazionale di Scacchi Città di Sanremo organizzato da A.s.d. Scacchi Sanremo Nenad Sulava. Forte di Santa Tecla, fino al 30 novembre, info 338.4706130 (più info)



10.00-18.00. Esposizione dal titolo ‘Olive verdi giganti’ di Gabriele Boccacini realizzata a partire dalla raccolta e dalla selezione di elementi residuali e marginali. Galleria civica della Pigna, via Palma 6, fino all’11 gennaio (da martedì a domenica h 10/12-15/18)

11.00 & 15.30. ‘Ariston Tour’: percorso guidato nei camerini, nei corridoi e nelle sale da cui sono passati i più importanti artisti del mondo alla scoperta dei segreti e delle curiosità di questo luogo magico (durata 60 minuti, escluso i giorni dello spettacolo teatrale). Apertura cassa mezz’ora prima del tour (9 euro). Ingresso dalla hall del Teatro Ariston (più info)



11.55. Segnale d’avviso per ‘Autunno in Regata + Gorilla Gang Cup – 42° Campionato Invernale West Liguria. Specchio acqueo davanti alla città (più info)



12.30. WSOP World Series of Poker Circuit: torneo di poker. Sale del Casinò municipale, fino al 1° dicembre (info e programma)



15.00. Giornata di sensibilizzazione contro la violenza sulle donne: ritrovo davanti al forte di Santa Tecla (iscrizioni). Alle 15.30, inizio passeggiata (Corso Mombello, Via Matteotti, Via Escoffier) + nel Salone di Palazzo Roverizio, Ricordo di Sapia Petronilla: il filo nascosto della memoria a cura di Antonella Pisano + Mostra ‘Com’eri vestita’: la mostra che racconta le storie di violenza a cura di Amnesty International + prosecuzione passeggiata (Via Escoffier, Via Matteotti, Via Corradi) + nel salone della Federazione Operaia Sanremese, ‘C’era una volta una principessa… lo stereotipo di genere nelle fiabe’ con relatorice Laura Amoretti, Consigliera di parità della Regione Liguria + aperitivo

16.00-19.00. Mostra audiovisiva dal titolo ‘Alfredo e Libereso, amici per natura. Intrecci di vita’ con omaggio a due importanti personalità del nostro Ponente, il fotografo e storico locale Alfredo Moreschi e Libereso Gugliemi, botanico (il famoso ’giardiniere di Calvino’). Ingresso laterale del teatro Ariston (aperta da mercoledì a domenica fino al 14 dicembre)



16.00. Presentazione volume ‘Giò delle stelle’ di Marzia Taruffi (Armando De Nigris Editore). Partecipano il sindaco di Perinaldo Francesco Guglielmi, l’attore Oreste Valente, la professoressa Stefania Sandra regista del testo teatrale ‘Gio il mago delle stelle’, gli studenti del Laboratorio teatrale del Liceo G.D. Cassini. Sala incontri del Teatro Ariston, ingresso libero

18.00. Per la rassegna ‘SaliScendi - Sei storie, una voce’, ‘Lapocalisse’: monologo ironico, pungente e profondo di Valerio Aprea che riflette sul nostro tempo, dominato da catastrofismi e allarmismi (10 euro). Ex Oratorio di Santa Brigida, in via Capitolo (info e acquisto biglietti a questo link)



21.00. Per ‘I Concerti di Villa Zirio’, ‘... due Soli e un Universo’: recital pianistico di Pierluigi Camicia con musiche di Ravel e Debussy + Inaugurazione del Pianoforte Julius Blüthner (1908). Villa Zirio, Corso Cavallotti 51, ingresso libero fino a esaurimento posti



IMPERIA



8.00. 14^ Ronde Valli Imperiesi: verifiche presso la Piscina Comunale (h 8.00/12.30) + Shake Down: Cesio (h 9.00/13.30) + ricognizioni P.S.: ‘Colle d'Oggia’ (h 12.30/17.00) + alle 18.30 circa, presentazione ufficiale autovetture in Via Cascione con Aperitivo (più info)



9.00-12.30. Nell’ambito della 14^ Ronde Valli Imperiesi, Driving Experience in Calata Anselmi: mattinata dedicata agli studenti dell'ultimo anno di scuola superiore

10.00- 23.00. Nell’ambito della 14^ Ronde Valli Imperiesi, apertura spazio ‘Rally’ con stand gastronomici alla Expo Salso con musica ed intrattenimento



11.00. Per il Club della Conversazione’, incontro con Davide Barla sul tema ‘All’Alba dell’Occidente: cenni sul pensiero presocratico ’. Bar 11, Piazza del Amici 11

11.00. Consegna dei Premio San Leonardo Città di Imperia nella Sala Consiliare di Palazzo Civico con consegna dei premi a Sally Semeria, sommelier e imprenditrice del settore enologico, Erika Pagan, soprano. Alessandro Usai, presidente Anica



17.00. ‘Imperia s'illumina’: spettacolo itinerante + accensioni luminarie natalizie alle h 18 con Fortunello, Marbella e gli artisti di FEM Spettacoli



17.30 & 21.00. Spettacolo Teatrale (due rappresentazioni) dal titolo ‘Il mio Riflesso Quasi Trasparente’ da un'idea di Simona Gazzano con Cristina Castigliola. Testo di Matilde Alloero. Via S. Caboto 56 a Porto Maurizio, ingresso libero (info prenotazioni a questo link)



21.00. Per la Stagione Sinfonica 2025/26, in collaborazione con l’Orchestra Sinfonica di Sanremo, concerto ‘Il clarinetto diventa protagonista’ diretto dal M° Dario Salvi con la Solista Anna Paulova. In programma musiche di Franz Krommer, Wolfgang Amadeus Mozart. Teatro Covour (info e acquisto biglietti a questo link)



VENTIMIGLIA



9.00-17.00. Mostra di pittura dal titolo 'Tempo ciclico' di Donatella Perno. Museo Civico Archeologico 'Girolamo Rossi', Via Verdi 41, fino al 21 dicembre (h 9.00/12.30-15.00/17.00, chiusa lunedì e domenica)



10.00. Nell’ambito del 100° anniversario di fondazione del Monumento ai Caduti di tutte le guerre presso i Giardini Tommaso Reggio, Santa Messa nella parrocchia di Sant'Agostino, officiata dal Vescovo Mons. Antonio Suetta + corteo lungo via Cavour e via della Repubblica con ingresso all’interno dei giardini Tommaso Reggio + deposizione della corona d’alloro con ufficiale dello storico Dario Canavese



16.00. Per il ciclo di conferenze ‘Ventimiglia e il suo territorio dalle origini ai giorni nostri’ (26ª edizione), conferenza della direttrice dell'Ufficio Beni Culturali della Diocesi di Ventimiglia – Sanremo Valentina S. Zunino dal titolo ‘Nel segno del Giubileo: le statue del Cristo Redentore. Iconografie e devozioni del secolo breve’. Fondo Antico della Biblioteca Aprosiana, ingresso libero



BORDIGHERA

17.00-19.00. Ultimo giorno della mostra collettiva di pittura dal titolo ‘Donnamore’. Sede dell'Unione Culturale Democratica di Bordighera, in via al Mercato 8, ingresso libero



SANTO STEFANO AL MARE



17.00. Autunno Culturale 2025: presentazione libro ‘Essere Puella’ di Marcello Farina. Sala polivalente del Comune, ingresso libero



SAN LORENZO AL MARE

18.00. Per la rassegna teatrale ‘D’Autunno… l’Albero! 2025’, spettacolo messo in scena dalla ‘Libera Compagnia Teatro Sacco-Savona’ e da ‘Il Sipario Strappato-Arenzano’ dal titolo ‘Non smetterò di cantare il mare’ con Antonio Carlucci e Matteo Troilo (15 euro). Sala Teatro Samuel Beckett, vicolo Vignasse 1, info e prenotazioni 333 7679409 (più info)



DIANO MARINA



16.00. Per le ‘Giornate Culturali della Communitas Diani 2025’ organizzate dalla Communitas Diani, conferenza del dott. Nicola Podestà dal titolo ‘Il terremoto del 23 febbraio 1887 - Il disastro che cambiò Diano Marina’. Sala Consiliare del Comune, ingresso libero



17.00-21.00. 4° Memorial Paolo Testero: Gara di pesca Surfacasting a coppie organizzata dalla ASD Lampa Longu Dianese. Porticciolo turistico (più info)



ENTROTERRA

CAMPOROSSO



16.30. Per la rassegna letteraria ‘Camporosso tra le righe’ (3ª edizione), presentazione libro di Roberto Negro dal titolo ‘Il male dentro+’. Sala Saredi del Palazzo Comunale, ingresso libero



CIPRESSA

18.00. Spettacolo teatrale ‘Non ho paura di essere donna’ a cura della compagnia ‘Due in scena’ incentrato sulla figura femminile. Chiesa Fortezza a Lingueglietta, ingresso gratuito

PIEVE DI TECO

21.00. ‘Testa o cuore’: una riflessione teatrale sulle scelte esistenziali, tra ragione e sentimento, interamente interpretato dagli attori adolescenti della scuola Hic et Nunc diretta da Giorgia Brusco. Teatro Salvini, ingresso libero (più info)



TRIORA



10.30-18.00. Apertura del Museo Etnografico e della Stregoneria: nelle 15 sale viene ricordato il processo alla stregoneria tra il 1587 e il 1589 (tutti i giorni, sabato, domenica e festivi anche al mattino dalle h 10.30/12, fino al 31 marzo 2026). Museo Etnografico, corso Italia 1 (più info)



FRANCIA

ANTIBES

17.30-19.00. Accensione delle luminarie + Grande sfilata inaugurale luminosa alle h 18 con partenza da Avenue de la République e arrivo al Villaggio di Natale in Esplanade du Pré des Pêcheurs + Concerto della Corale en Scène ai piedi della ruota panoramica (h 19)

CANNES



11.00. Festival de Danse Cannes 2025: 25esima edizione del Festival Internazionale di Danza contemporanea. Evento biennale con un'ampia scelta di prime mondiali, prime francesi e talenti emergenti. Luoghi vari, fino al 7 dicembre (il programma)



MONACO



10.00-21.00. ‘Monte-Carlo Gastronomie’ (28ª edizione): possibilità di degustare e acquistare un'ampia gamma di prodotti accuratamente selezionati in vista delle festività. Più di 100 produttori di prodotti gastronomici francesi, italiani ed europei saranno presenti su 2.500 metri quadrati, in una cornice raffinata e conviviale. Chapiteau de Fontvielle, fino al 1° dicembre (più info)



20.00. Monte-Carlo Jazz Festival 2025 (ultimo giorno): musica jazz e pop con Asaf Avidan - Sissoko, Segal, Parisien, Peirani: Les égarés. Opéra Garnier Monte-Carlo (più info)

NICE



11.00-23.00. Villaggio di Natale: 45 chalet ospitano un’ampia gamma di artigianato con prodotti natalizi, oltre a uno spazio degustazione più ampio con vin brulé, birre di Natale, salumi e formaggi, bar con ostriche, champagne e altre specialità, socca, waffle, ecc. Jardin Albert 1er, fino al 4 gennaio (più info)

19.30. Concerto di Musica malgascia (musica tradizionale e contemporanea del Madagascar) con Erick Manana & Jenny. salle Jean Vigo, Espace Magnan, Rue Louis de Coppet 31 (più info)



DOMENICA 30 NOVEMBRE

SANREMO



9.00 & 14.00. Quarto e quinto turno dell’ultima giornata del 2° Festival Internazionale di Scacchi Città di Sanremo organizzato da A.s.d. Scacchi Sanremo Nenad Sulava. Forte di Santa Tecla, info 338.4706130 (più info)



10.00-18.00. Esposizione dal titolo ‘Olive verdi giganti’ di Gabriele Boccacini realizzata a partire dalla raccolta e dalla selezione di elementi residuali e marginali. Galleria civica della Pigna, via Palma 6, fino all’11 gennaio (da martedì a domenica h 10/12-15/18)

10.00-17.00. Costellazioni Familiari Esoteriche: giornata per esplorare le dinamiche del sistema familiare e ritrovare nuove direzioni interiori. Conduce il Dr. Giovanni Rossetti (Istituto Nemeton). Sala Orizzonti, Corso degli Inglesi 17 (90 euro, posti limitati), info e prenotazioni 320 2921392 (Maria Giovanna)



10.30. Commemorazione delle vittime dell’eccidio nazifascista di San Romolo, avvenuto il 15/11/ 1944 durante uno dei rastrellamenti più drammatici che la nostra città dovette subire con celebrazione della Messa nella chiesa di San Romolo. Vento a cura della Sezione ANPI ‘G. Cristiano Pesavento’



10.55. Segnale d’avviso per ‘Autunno in Regata + Gorilla Gang Cup – 42° Campionato Invernale West Liguria. Specchio acqueo davanti alla città (più info)



12.30. ‘Domenica Bestiale’: evento dedicato ai magnifici anni 80 e 90 dell’Odeon animato da Master DBJ con menu a 40 euro vini esclusi. Serra La Fenice di Villa Nobel. Corso Cavallotti 116, prenotazioni al 349.4661632

13.00. WSOP World Series of Poker Circuit: torneo di poker. Sale del Casinò municipale, fino al 1° dicembre (info e programma)



15.30. ‘Ariston Tour’: percorso guidato nei camerini, nei corridoi e nelle sale da cui sono passati i più importanti artisti del mondo alla scoperta dei segreti e delle curiosità di questo luogo magico (durata 60 minuti, escluso i giorni dello spettacolo teatrale). Apertura cassa mezz’ora prima del tour (9 euro). Ingresso dalla hall del Teatro Ariston (più info)



15.30. Premiazione 12° concorso fotografico nazionale ‘Memorial Pavan – Città di Sanremo’. Palazzo Roverizio in via Escoffier 29



16.00-19.00. Mostra audiovisiva dal titolo ‘Alfredo e Libereso, amici per natura. Intrecci di vita’ con omaggio a due importanti personalità del nostro Ponente, il fotografo e storico locale Alfredo Moreschi e Libereso Gugliemi, botanico (il famoso ’giardiniere di Calvino’). Ingresso laterale del teatro Ariston (aperta da mercoledì a domenica fino al 14 dicembre)

20.00. Finalissima del concorso canoro ‘Cantainverno 25’. Presentano Alex Penna e Salvatore Stella in rappresentanza del Festival Story e Sanremo Clonati. ‘Il Porto Vecchio’ trattoria e pizzeria in via Nino Bixio 55



IMPERIA

6.45. 14^ Ronde Valli Imperiesi: partenza da Calata Anselmi + assistenza e riordini: Calata Anselmi (h 8.40/18.00) + Start P.S. 1: h 7.42 + P.S. 2: h 10.32 + P.S. 3: h 13.07 + P.S. 4: h 16.02 + arrivo e premiazione alle 17.00 in Calata Anselmi (più info)

10.00- 18.00. Nell’ambito della 14^ Ronde Valli Imperiesi, apertura spazio ‘Rally’ con stand gastronomici alla Expo Salso con musica ed intrattenimento



VALLECROSIA



17.00, 18.00 & 21.00. ‘Assolto o colpevole’: spettacolo allestito dal gruppo ‘Donatori di Teatro’ a cura di Enrico Cenderelli (tre rappresentazioni con intero incasso devoluto in beneficenza). Teatro San Rocco, necessaria prenotazione ai numeri 333 6155989 e 342 7228315



TAGGIA ARMA



15.15. Per la rassegna ‘Angelo lo Faro’ (3ª edizione), commedia messa in scena dagli attori del Teatralnervi di Genova dal titolo ‘Gilda Peragallo, ingegnere’. Teatro parrocchiale di Arma (di fianco alla Chiesa), ingresso a offerta libera

ENTROTERRA

CAMPOROSSO



17.00. Per ‘Corsi e Percorsi Coop’, incontro dal titolo ‘La differenza tra te e me’ nell’ambito della giornata contro il femminicidio con la giornalista Silvia Neonato e sipari di musica. Salone Falcone del Palabigauda, ingresso libero



DOLCEACQUA

9.00-18.00. Mercatino del Biologico e dell’Artigianato in Piazza Mauro e in piazza Garibaldi

18.00. Inaugurazione mostra collettiva degli ‘Amici della Tour des Artistes’ con lettura di Poesie di Alda Merini e Rita De Santis, il tutto accompagnato da caldarroste, vin brulé e tanta musica. Via Castello 1 (Piazzetta dell’armatore)



PIEVE DI TECO

8.00-19.00. Mercatino dell’Antiquariato e usato sotto i portici medievali, nelle piazze del paese e via Garibaldi (ogni ultima domenica del mese)



15.00. ‘Io non scrivo canzoni d’amore’: spettacolo musicale con Geddo, un concerto ironico, autentico e profondo di uno dei cantautori liguri più rappresentativi. (10 euro). Teatro Salvini (più info)



TRIORA



10.30-18.00. Apertura del Museo Etnografico e della Stregoneria: nelle 15 sale viene ricordato il processo alla stregoneria tra il 1587 e il 1589 (tutti i giorni, sabato, domenica e festivi anche al mattino dalle h 10.30/12, fino al 31 marzo 2026). Museo Etnografico, corso Italia 1 (più info)



VALLEBONA



10.30-16.30. Bazar di Natale a Vallebona: mercatino dei libri, giochi e manufatti + buon cibo preparato dai genitori dell'associazione + Laboratori Artistico-Manuali con contributo a sostegno delle attività dell’Associazione Pedagogica Steineriana Vallebona (h 10.30/12-14/16.30). Locali dell'asilo ‘Bambini Felici’, Via del Município 4, ingresso libero, info +39 375 5618126 (più info)



FRANCIA

CANNES



11.00. Festival de Danse Cannes 2025: 25esima edizione del Festival Internazionale di Danza contemporanea. Evento biennale con un'ampia scelta di prime mondiali, prime francesi e talenti emergenti. Luoghi vari, fino al 7 dicembre (il programma)



MONACO



10.00-20.00. ‘Monte-Carlo Gastronomie’ (28ª edizione): possibilità di degustare e acquistare un'ampia gamma di prodotti accuratamente selezionati in vista delle festività. Più di 100 produttori di prodotti gastronomici francesi, italiani ed europei saranno presenti su 2.500 metri quadrati, in una cornice raffinata e conviviale. Chapiteau de Fontvielle, fino al 1° dicembre (più info)



18.00. Concerto Sinfonico: David Fray suona e dirige Bach. Auditorium Ranieri III (più info)



NICE



11.00-21.00. Villaggio di Natale: 45 chalet ospitano un’ampia gamma di artigianato con prodotti natalizi, oltre a uno spazio degustazione più ampio con vin brulé, birre di Natale, salumi e formaggi, bar con ostriche, champagne e altre specialità, socca, waffle, ecc. Jardin Albert 1er, fino al 4 gennaio (più info)



