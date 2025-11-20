Ventimiglia: giornate di solidarietà e impegno per il Lions Club tra colletta alimentare e scuole

Il Lions Club Ventimiglia è stato protagonista, venerdì scorso, di una significativa iniziativa di solidarietà, partecipando alla colletta alimentare organizzata insieme al Banco Alimentare – sezione di Ventimiglia – e all’Associazione Nazionale Alpini locale. Nonostante la giornata caratterizzata da forte maltempo, la raccolta di generi alimentari non deperibili presso il supermercato Conad di Via Carso ha registrato una grande partecipazione da parte dei cittadini. Al termine della giornata sono stati raccolti 751 kg di alimenti, equivalenti a 1.502 pasti destinati alle famiglie più fragili del territorio.

La sera, nella suggestiva cornice del ristorante U Cian di Isolabona, il Club ha celebrato la 63ª Charter Night, il “compleanno” del Lions Club Ventimiglia, accogliendo con grande calore la visita ufficiale del Governatore, Mauro Imbrenda. Accompagnato dalla Presidente Cristina Silvestri e dai soci, il Governatore ha espresso sincero apprezzamento per l’impegno del Club, richiamando i valori fondanti del Lionismo: servizio, solidarietà e presenza attiva nella comunità. Durante la serata sono stati consegnati gli Chevron, riconoscimenti che premiano la costanza e la fedeltà lionistica. A riceverli sono stati i soci Claudio Allavena, Andrea Cattaneo e Giovanni Ascheri, celebrati per il loro impegno e la loro appartenenza. Il clima di amicizia e condivisione ha reso la serata un momento significativo per rinsaldare la coesione interna del Club, che guarda ora ai prossimi progetti con rinnovato entusiasmo.

Lunedì scorso, un altro importante appuntamento ha visto il Lions Club Ventimiglia protagonista: l’inaugurazione del nuovo laboratorio di ottica dell’Istituto Fermi-Polo Montale, alla presenza di autorità civili, militari e lionistiche. Il Club ha contribuito attivamente grazie alla donazione, da parte del Centro Occhiali Lions, di 900 paia di occhiali usati, fondamentali per consentire agli studenti di esercitarsi e sviluppare competenze tecniche. Particolarmente toccante la testimonianza di Beatrice, studentessa universitaria affetta da sindrome di De Morsier, che ha condiviso la propria esperienza di determinazione e resilienza, invitando a sostenere la ricerca e le persone con disabilità. Il Lions Club Ventimiglia ha ribadito la propria vicinanza alla scuola e alla comunità, augurando agli studenti e ai docenti un percorso ricco di crescita e soddisfazioni. Continuerà a operare con impegno per rispondere alle esigenze del territorio, nel segno del servizio e della solidarietà.