Sanremo: domenica prossima in frazione Poggio la cerimonia in ricordo dei Caduti del 24 novembre 1944

La sezione ANPI “G. Cristiano Pesavento” di Sanremo organizza per domenica prossima a Poggio di Sanremo una cerimonia commemorativa dedicata ai Caduti del 24 novembre 1944. L’iniziativa avrà inizio alle ore 10.30 in Piazza Martiri di Poggio, con la partecipazione dei rappresentanti del Comune, dei familiari delle vittime e di alcuni testimoni dell’epoca. L’orazione ufficiale sarà tenuta da Susanna Candiolo, consigliera del Direttivo della sezione ANPI.

La commemorazione ricorda la tragica rappresaglia nazista avvenuta nel novembre del 1944, quando un camion tedesco proveniente da Pigna giunse a Poggio con 13 prigionieri italiani, destinati a essere uccisi in risposta all’uccisione di un soldato tedesco. Dieci di loro vennero fucilati sulla piazza del paese e i corpi rimasero esposti per giorni prima di essere sepolti in un campo, oggi sede del campo sportivo. Solo successivamente le famiglie poterono dare loro degna sepoltura. Una delle vittime, ferita ma ancora viva dopo la raffica di mitra, morì dopo una lunga agonia senza poter ricevere aiuto, come raccontato dalla testimone Allaria Olivieri Olimpia di Andagna.

I dieci Caduti di Poggio furono: Domenico Basso, Giuseppe Castiglione, Pietro Catalano, Giovanni Ceriolo, Pietro Famiano, Michele Ferrara, Aldo Limon, Giobatta Littardi, Angiolino Selmi Paolo e un uomo rimasto non identificato. Nella stessa giornata, in località San Giacomo, i tedeschi fucilarono altri tre prigionieri, successivamente sepolti grazie alla partigiana Rosa Bacci. I loro nomi sono: Marco Carabalona, Filippo Basso e Stefano Poero, tutti originari di Rocchetta Nervina. Sulla lapide che li ricorda è inciso anche il nome di Gualtiero Zanderighi, giovane studente universitario milanese di 22 anni, catturato e fucilato il 22 aprile 1945, alla vigilia della Liberazione.

La cerimonia di domenica intende mantenere viva la memoria di quelle vittime innocenti e riaffermare i valori di libertà e democrazia per cui persero la vita.