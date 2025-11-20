I Consigli comunali dei Ragazzi di Sanremo e Ospedaletti a Genova per l’incontro regionale con UNICEF

Una rappresentanza del Consiglio comunale dei Ragazzi e delle Ragazze di Sanremo si è recata oggi a Genova, dove è in programma un incontro istituzionale alla presenza del presidente del consiglio Regionale e di UNICEF per un confronto con le altre analoghe realtà della regione.

Presente un terzo dell’intera assise, con una quindicina di consiglieri tra cui il sindaco Noah Colace (scuola Calvino), il vicesindaco Mia Bolognesi (scuola Calvino), il presidente del consiglio Anisa Cani (Coldirodi), un'assistente sociale e la dirigente del settore Simona Donati.

Il vicesindaco Fulvio Fellegara ha salutato la partenza della delegazione, che ha visto la partecipazione anche del CCRR di Ospedaletti.

“L’incontro di Genova - dichiara il vicesindaco – è stato un momento di condivisione e scambio delle esperienze maturate nei rispettivi territori. La presenza del CCRR di Ospedaletti, inoltre, ha rappresentato un’ulteriore occasione di apertura e collaborazione che arricchisce il percorso formativo di tutti gli studenti. I ragazzi e le ragazze hanno avuto la possibilità di confrontarsi rispetto ad alcune proposte progettuali sulle quali stanno lavorando, per analizzare possibili sviluppi futuri e punti in comune da approfondire”.