20 novembre 2025

Confesercenti Imperia debutta al festival 'Orientamenti' di Genova con il progetto 'Diventa Manager di Condominio 3.0'

Un’occasione importante per avvicinare le nuove generazioni a professioni in evoluzione

Per la prima volta Confesercenti Imperia partecipa al Festival Orientamenti, la grande manifestazione organizzata dalla Regione Liguria e dedicata all’orientamento, alla formazione e al lavoro, in corso in questi giorni ai Magazzini del Cotone di Genova. «Abbiamo voluto essere presenti – spiega Sergio Scibilia, presidente provinciale di Cescot – per cogliere l’opportunità di parlare di futuro e di lavoro in un percorso strutturato, con contenuti pensati per accompagnare ragazzi, famiglie e docenti. Offriamo un orientamento integrato, vicino alle imprese, dove i giovani possono iniziare a immaginare il loro cammino professionale». Per questo debutto, Confesercenti Imperia ha scelto di presentare al pubblico Confaico, l’Associazione Nazionale Amministratori Immobiliari e Condominiali della Confesercenti.

«Al Festival Orientamenti – dichiara il presidente provinciale di Confaico, avv. Giuseppe Acquarone – abbiamo lanciato il nuovo format Diventa Manager di Condominio 3.0, una campagna “friendly” che punta a far conoscere ai giovani la figura moderna dell’amministratore di condominio. Una professione varia, altamente qualificata e sempre più strategica per il futuro del patrimonio immobiliare italiano». Acquarone sottolinea come questa figura professionale sia profondamente cambiata: «La crescente complessità normativa, le competenze legali, tecniche e contabili richieste, così come la gestione delle relazioni e delle dinamiche sociali, hanno trasformato l’amministratore in un vero e proprio manager del patrimonio immobiliare. Per questo Confaico si impegna a offrire una formazione di eccellenza e a favorire l’ingresso di giovani qualificati nel settore, proponendo percorsi professionali concreti e opportunità reali di crescita. L’obiettivo è sostenere il ricambio generazionale e dare nuova linfa a una professione fondamentale».

Vista la natura del Festival, rivolto soprattutto a studenti e giovani in cerca di orientamento, allo stand Confesercenti è presente anche il presidente provinciale di Federpubblicità, Francesco Belgrano, per portare un contributo dedicato all’evoluzione digitale della professione. «Il digitale e l’Intelligenza Artificiale – spiega Belgrano – possono offrire nuove possibilità anche a un mestiere considerato “antico”, innovandone processi, comunicazione e strumenti operativi». La presenza di Confesercenti Imperia al Festival Orientamenti rappresenta dunque un’occasione importante per avvicinare le nuove generazioni a professioni in evoluzione, che richiedono competenze nuove, visione moderna e una crescente professionalizzazione.

