Confesercenti Imperia debutta al festival 'Orientamenti' di Genova con il progetto 'Diventa Manager di Condominio 3.0'

Per la prima volta Confesercenti Imperia partecipa al Festival Orientamenti, la grande manifestazione organizzata dalla Regione Liguria e dedicata all’orientamento, alla formazione e al lavoro, in corso in questi giorni ai Magazzini del Cotone di Genova. «Abbiamo voluto essere presenti – spiega Sergio Scibilia, presidente provinciale di Cescot – per cogliere l’opportunità di parlare di futuro e di lavoro in un percorso strutturato, con contenuti pensati per accompagnare ragazzi, famiglie e docenti. Offriamo un orientamento integrato, vicino alle imprese, dove i giovani possono iniziare a immaginare il loro cammino professionale». Per questo debutto, Confesercenti Imperia ha scelto di presentare al pubblico Confaico, l’Associazione Nazionale Amministratori Immobiliari e Condominiali della Confesercenti.

«Al Festival Orientamenti – dichiara il presidente provinciale di Confaico, avv. Giuseppe Acquarone – abbiamo lanciato il nuovo format Diventa Manager di Condominio 3.0, una campagna “friendly” che punta a far conoscere ai giovani la figura moderna dell’amministratore di condominio. Una professione varia, altamente qualificata e sempre più strategica per il futuro del patrimonio immobiliare italiano». Acquarone sottolinea come questa figura professionale sia profondamente cambiata: «La crescente complessità normativa, le competenze legali, tecniche e contabili richieste, così come la gestione delle relazioni e delle dinamiche sociali, hanno trasformato l’amministratore in un vero e proprio manager del patrimonio immobiliare. Per questo Confaico si impegna a offrire una formazione di eccellenza e a favorire l’ingresso di giovani qualificati nel settore, proponendo percorsi professionali concreti e opportunità reali di crescita. L’obiettivo è sostenere il ricambio generazionale e dare nuova linfa a una professione fondamentale».

Vista la natura del Festival, rivolto soprattutto a studenti e giovani in cerca di orientamento, allo stand Confesercenti è presente anche il presidente provinciale di Federpubblicità, Francesco Belgrano, per portare un contributo dedicato all’evoluzione digitale della professione. «Il digitale e l’Intelligenza Artificiale – spiega Belgrano – possono offrire nuove possibilità anche a un mestiere considerato “antico”, innovandone processi, comunicazione e strumenti operativi». La presenza di Confesercenti Imperia al Festival Orientamenti rappresenta dunque un’occasione importante per avvicinare le nuove generazioni a professioni in evoluzione, che richiedono competenze nuove, visione moderna e una crescente professionalizzazione.