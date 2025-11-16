Capodanno a Sanremo, Rifondazione chiede chiarimenti: “Cosa si intende per spettacolo piromusicale?”

A seguito dell’articolo dedicato al Capodanno a Sanremo (QUI) , Paolo Germano del Circolo Valeria Faraldi – Partito della Rifondazione Comunista – ha rivolto un’interrogazione pubblica all’assessore al Turismo Alessandro Sindoni, chiedendo chiarimenti su alcune espressioni utilizzate: “spettacolo piromusicale” e “punti di sparo”.
«È fondamentale – sottolinea Germano – capire esattamente cosa si intenda con questi termini, per fugare ogni dubbio che si tratti dei consueti fuochi d’artificio, noti per i loro effetti devastanti sugli animali domestici e sulla fauna selvatica».