 / Politica

Politica | 16 novembre 2025, 15:44

Capodanno a Sanremo, Rifondazione chiede chiarimenti: “Cosa si intende per spettacolo piromusicale?”

Paolo Germano solleva dubbi sui fuochi d’artificio: “Effetti devastanti su animali domestici e selvatici, serve trasparenza”

Paolo Germano

Paolo Germano

A seguito dell’articolo dedicato al Capodanno a Sanremo  (QUI) , Paolo Germano del Circolo Valeria Faraldi – Partito della Rifondazione Comunista – ha rivolto un’interrogazione pubblica all’assessore al Turismo Alessandro Sindoni, chiedendo chiarimenti su alcune espressioni utilizzate: “spettacolo piromusicale” e “punti di sparo”.

«È fondamentale – sottolinea Germano – capire esattamente cosa si intenda con questi termini, per fugare ogni dubbio che si tratti dei consueti fuochi d’artificio, noti per i loro effetti devastanti sugli animali domestici e sulla fauna selvatica».

TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO A NOVEMBRE?
Ascolta il podcast con le notizie da non dimenticare

Ascolta "Un anno di notizie da non dimenticare 2024" su Spreaker.
Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore|Premium