domenica 16 novembre
sabato 15 novembre
Eventi | 16 novembre 2025, 15:30
Sanremo: verso il tutto esaurito la serata del 21 novembre dedicata alla Bagna Cauda al Villaggio dei Fiori.
Al via la rassegna gastronomica dedicata alle cucine regionali. La prima serata vicina al tutto esaurito.
Il locale propone tre appuntamenti tematici che uniscono enogastronomia, narrazione e cultura del territorio, offrendo al pubblico un percorso conviviale e sensoriale.
La serata inaugurale del 21 novembre 2025 celebra uno dei piatti più iconici della tradizione piemontese: la Bagna Cauda, proposta nella sua versione più autentica e servita con un assortimento di verdure di stagione. Il percorso continua con la Pasta Reale in brodo, piatto caldo e avvolgente della tradizione piemontese, perfetto per il periodo autunnale, per poi chiudere con il classico Bunet, dolce simbolo del Nord-Ovest, morbido e ricco di aromi.
Costo della serata: 35 € a persona (bevande escluse)
Venerdì 5 dicembre ore 20.00 – Serata Valtellinese
Venerdì 23 gennaio – Serata del Riso
Il costo per partecipare alle serate tematiche è di 35 euro a persona, bevande escluse.
Info e prenotazioni: 380 8686215
