Attualità | 12 novembre 2025, 16:48

Ventidue anni fa la strage di Nassiriya, Ventimiglia rende omaggio ai caduti

In occasione del 22º anniversario e della Giornata dedicata ai caduti militari e civili nelle missioni internazionali di pace

Ventimiglia ricorda i caduti di Nassiriya in occasione del 22º anniversario della strage e della Giornata dedicata ai caduti militari e civili nelle missioni internazionali di pace.

Il sindaco Flavio Di Muro oggi ha, infatti, reso omaggio alla lapide in memoria dei caduti di Nassiriya dove è stato deposta una corona d'alloro.

Un momento di profondo raccoglimento e gratitudine verso coloro che hanno sacrificato la propria vita al servizio della pace, della sicurezza e della solidarietà tra i popoli.​​​​ ​

Elisa Colli

